完整一條魚「塞滿便當盒」才45元　一票人卻嚇搖頭：你敢吃喔？

▲公司便當放了一條完整的魚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著「漲」聲響起，一個便當常常都要百元上下，不過就有一名網友分享公司便當，裡頭的魚已經大到讓便當盒變形，卻只要45元。只是不少網友認出魚種後，便直呼「這便當的魚你真的敢吃喔」、「現在應該很難吃到有土味的吳郭魚了」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，直呼「公司便當這樣45元！」從圖片可見，便當盒有4樣配菜，以及一條完整的魚，因為分量很足，所以便當盒還稍稍變形。

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不少網友看到後，紛紛表示「超便宜的，說真的那個便當沒魚搞不好就40元了」、「魚好大隻」、「哇！良心的老闆，佛心的店家」、「別人的老闆都不會讓我們失望」；不過，也有一票網友搖頭，「吳郭魚來説的話太便宜要考慮牠的來源」、「現在應該很難吃到有土味的吳郭魚了」、「可以，但魚換掉，我寧願選肉燥」、「我猜這吳郭魚有土味」、「這種便宜的吳郭魚便當最可怕」。

▲吳郭魚又稱台灣鯛。（圖／ETtoday資料照）

還有網友回應，「不可能那麼便宜啦，原則上都是公司補貼作為員工福利」、「好便宜喔？有補餐費吧」、「應該公司有補貼才會算45元，不然至少80、90元左右」。另有網友拋問，「公司補助100元？」原PO有按讚該留言，但便當是否因公司補助才45元，他並沒有多說明。

根據《美國福斯電視網》，是節目廚師也是營養師的艾莉.克里格（Ellie Krieger）表示，吳郭魚富含蛋白質且熱量低，每3.5盎司有26克的蛋白質、128卡路里，就算不是魚類愛好者也會喜歡。

此外，農委會「農業知識入口網」指出，吳郭魚由吳振輝先生與郭啟彰先生引進，兩人被徵調到新加坡服役後，偷偷潛進當地的日本養殖場，用內衣當魚網撈了魚苗帶回台灣養殖，當時為了紀念兩人，就將「南洋鯽仔」稱為吳郭魚。值得一提的是，吳郭魚就算在極惡劣的水中也能生存，雖對養殖而言是優點，但也使其產量過剩、價格便宜，網站對此提醒，吳郭魚對水質的適應力強，但畢竟是養殖食用魚，所以在用水方面仍要注意。