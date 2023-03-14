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日本對南韓的體貼！岸田將邀尹錫悅「續攤」晚餐　品嚐知名蛋包飯

▲▼尹錫悅、岸田文雄於美東時間21日在紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、岸田文雄去年9月21日在美國紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅與其妻子金建希將於明（16）日啟程訪日，屆時將與日本首相岸田文雄展開雙方間的會談，此次為尹錫悅去年5月就任以來首度出訪日本，其宗旨在於修復破裂已久的日韓關係。日媒指出，岸田文雄罕見地邀請尹錫悅晚宴後在東京銀座「續攤」，品嚐知名日式洋食蛋包飯。

根據《讀賣新聞》、《富士新聞網》等日媒報導，自從南韓外交部6日針對大法院（最高法院）2018年「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」判決案對外公開解方，由南韓企業自行籌措賠償財源後，日韓兩國關係迎來改善機會，在尹錫悅以「工作訪問」的形式出訪日本期間，岸田文雄邀請尹錫悅在兩人會談結束後，在東京銀座吃2次晚餐。

首先，岸田文雄與尹錫悅將在銀座某間餐廳進行晚宴，接著兩人便會前往位於銀座、1895年創業至今享有128年歷史的日式洋食館「煉瓦亭」，在共享晚餐時繼續展開對話，據說日本元祖蛋包飯以及炸豬排皆發跡於此。

《讀賣新聞》指出，「2次共享晚餐，（對於雙方領袖會談）而言是非常罕見的。晚宴場所最終將會以維安條件做為考量。」

▲▼日媒指出，岸田文雄將邀尹錫悅前往銀座的「煉瓦亭」續攤用餐。（圖／翻攝自Google Map）

▲日媒指出，岸田文雄將邀尹錫悅前往銀座的「煉瓦亭」續攤用餐。（圖／翻攝自Google Map）

根據韓媒《中央日報》獨家報導，其實尹錫悅對於「煉瓦亭」的蛋包飯始終念念不忘。尹錫悅在就任南韓總統前，每當與日本官員見面時，皆會向對方提及過去前往日本時曾經在東京某餐廳留下回憶；日本政府考量到這一點，於是特別將該餐廳安排為續攤地點。

而為了能讓尹錫悅、岸田文雄好好展開對話，並累積雙方的信賴關係，據說僅安排少數官員在場，就連金建希也未被安排出席。

尹錫悅16日到訪日本後，將前往首相官邸檢閱自衛隊儀仗隊，在與岸田文雄展開完會談後，雙方將召開聯合記者會；至於17日則安排會晤日本前首相、就任日韓議員聯盟會長的菅義偉。

此次尹錫悅與岸田文雄預計將針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工賠償問題、日本對韓半導體原料出口限制、日韓軍事保護協定（GSOMIA）等多項議題進行談論；隨著日韓兩國間的「穿梭外交」（shuttle diplomacy）修復，預計日韓雙方也會針對岸田文雄的訪韓行程安排等進行討論。

另外，《韓聯社》也引述南韓總統辦公室與財經界人士說法，指出三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣等人將會在尹錫悅訪日期間造訪日本，並於17日和日本經濟團體聯合會召開懇談會，日方將由住友化學會長十倉雅和等人出席。

►南韓總統尹錫悅「就任以來」首度訪日　將攜第一夫人會晤日相岸田

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