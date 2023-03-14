旅行書「用靖國神社當封面」惹怒陸網！陸出版社緊急停止發行

▲▼旅遊書用靖國神社作封面。（圖／翻攝自潮新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸民眾日前購買日本旅行攻略書籍時發現，由大連理工大學出版社出版的《日本旅行一本就夠（第二版）》使用靖國神社做封面。事件曝光後，立即點燃大陸網友怒火，狂批「赤裸裸的挑釁公然侮辱民族感情」。14日，大連理工大學出版社回應情況稱，將回收並銷毀相關書籍，追責相關責任人。

據《潮新聞》報導，12日，有網友發現，大連理工大學出版社出版的一本日本旅遊攻略書籍疑似使用靖國神社當作封面。據悉，該本書籍為《日本旅行一本就夠》（第二版）。

《日本旅行一本就夠》一書由大連理工大學出版社於2014年8月1日出版，內容包括介紹日本各大城市的旅遊景點、行車路線、特色小吃，以及購物、出行、住宿攻略等等，並配有實景圖片。全書共分為「你不可不知的日本」、「出行準備」、「不可不知的日本景點」三大部分。

目前，在大陸圖書網購平台搜索「日本旅行一本就夠」，結果顯示「商品已下架」，只能搜索到同由大連理工大學出版社出版的系列書籍《韓國旅行一本就夠》。

公開資料顯示，大連理工大學出版社成立於1985年，是由中國大陸國家教育部主管、大連理工大學主辦的中央級綜合大學出版社，為中共中央文化體制改革首批大學出版社的試點單位。另據大連理工大學出版社官網消息，大連理工出版社年出書2500餘種，2013年在全國大學出版社綜合實力排名第12位，居東北三省高校出版社之首。

3月14日，大連理工大學出版社官微發布關於出版圖書問題的情況通報。通報稱，確實存在圖書封面選取圖片審核不細、把關不嚴的問題。目前，相關圖書已停止發行銷售，採取多種方式回收並銷毀。

通報強調，「事情的發生暴露出我社在出版管理方面存在嚴重問題。我社將嚴肅追究相關責任人責任，同時我社將深刻吸取教訓，切實把好圖書導向關、質量關，堅決杜絕類似問題出現。感謝社會各界和廣大讀者對我社工作的關心、幫助和監督。」