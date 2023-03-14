揉捏「女患者下體」1小時！變態院長假觸診真指侵　還裝針孔偷拍

▲日本一名醫師長期進行非必要的內診，猥褻女性病患。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者王佩翊／編譯

日本東京一間開業僅3年半的診所傳出，有醫師假借內診名義，觸摸20多歲女性被害人的下體長達1個小時，事後女方驚覺有異，才得知遭到猥褻。警方調查後發現，女子的疾病其實根本不需要觸診，而嫌犯甚至還將針孔攝影機裝在眼鏡上偷拍，在此之前更是早已得逞多次。

根據FRIDAY報導，現年54歲的西田隆2020年7月在東京都豐島區開設了「大塚南口站前腦神經內科診所」，而該診所除了腦神經內科外，也有開設婦科門診。然而西田隆卻涉嫌在2021年10月替一名20多歲女性患者看診時，假借醫療名義，要求患者脫下內褲，坐在內診台上，並不斷觸摸對方下體長達1個小時。

西田隆在猥褻對方時，還帶著裝有針孔攝影機的眼鏡，將整個過程偷拍下來，而當時醫院內並沒有其他護理師與工作人員，只有院長與病患2人。

由於被觸診的時間過長，被害女患者越想越不對勁，於是通報警察。警方受理後，詢問多名婦科醫師，以調查西田隆的行為是否同時構成猥褻，而非醫療行為。沒想到多名醫師表示，根據女性患者的情況，其實根本就不需要觸診，而他要求對方內診全都只是為了滿足自己的私慾。

警方8日正式依強制猥褻罪逮捕西田隆，警方沒收他的電腦後，更在裡面發現超過50支女性患者觸診的偷拍影片，而影片內容全是他故意觸碰與治療無關的私處，猥褻多名女性病患。對此，他還辯稱，錄影只是為了保護自己，以證明自己診療的正當性。