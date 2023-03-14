快訊／澎湖6連霸議長劉陳昭玲涉貪　合議庭裁定羈押禁見

▲澎湖縣議長劉陳昭玲。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、莊智勝／澎湖報導

澎湖縣議會6連霸議長劉陳昭玲日前遭檢舉涉嫌關說、索賄，不法獲利逾百萬元，澎湖地檢署13日指揮廉政署南部地區調查組廉政官，搜索包含議長辦公室等19處場所，並傳喚相關人士共15人到案說明，經漏夜訊問後，今(14日)凌晨1時20分認為劉陳昭玲、陳姓機要祕書、孫姓女子涉嫌違反《貪汙治罪條例》，並向法院聲請羈押禁見。稍早澎湖地院裁准陳昭玲和陳姓機要祕書羈押禁見，孫女則是20萬交保。

澎湖地檢署今發布新聞稿，表示13日上午由澎湖地檢署主任檢察官、全體檢察官、法務部廉政署駐署檢察官，指揮廉政署南部地區調查組廉政官，持澎湖地院核發之搜索票，搜索縣議會議長辦公室等19處，並傳喚相關被告、證人共15人到案。經檢察官訊畢後，認為劉陳昭玲、陳姓機要祕書、孫姓女子3人均涉犯《貪汙治罪條例》罪嫌重大，且所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此於14日凌晨向法院聲請羈押禁見；另諭知另名賴姓男子以5萬元交保，其餘被告、證人均請回。

劉陳昭玲出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，25歲即投入澎湖縣議會選舉，創下連續10屆當選的不敗紀錄，還於第15屆至第20屆連續當選澎湖縣議會6屆議長，寫下6連霸紀錄。