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停經婦突「陰道出血2個月」竟是罹癌！美女醫點名8大高風險族群

▲吳貞璇醫師指出罹子宮內膜癌的八大危險因子。（圖／記者許宥孺攝）

▲子宮內膜癌可先透過超音波檢查是否子宮內膜異常增厚。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名55歲吳小姐已停經2年，去年底突然發現自己陰道出血，且持續2個月，她緊急前往婦產科就醫，發現子宮內膜異常增厚，她前往高雄長庚進一步檢查，竟診斷出子宮內膜癌，經手術後已順利出院。醫師也點名肥胖、糖尿、多囊等8大族群有高風險，而目前尚無完美的篩檢方式，早期診斷才是最好的預防。

吳小姐去年10月發現自己陰道出血，起初並不以為意，「因為就像MC來」，沒想到出血狀況竟持續了2個月，還伴隨著下腹疼痛，停經2年的她認為有異狀，因此直奔婦產科診所檢查，經超音波檢查後，發現子宮內膜異常增厚，同時施作切片檢查。

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▲吳小姐找上高雄長庚婦癌名醫吳貞璇。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吳小姐(右)找上高雄長庚婦癌名醫吳貞璇。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳小姐說，醫師告訴她，7天後可以來看報告，沒想到才3天，就接到醫師的電話，她直覺很不對勁，醫師還要她帶先生一起來看報告，沒想到一進診間，就被宣告確診子宮內膜癌，雖然心裡已有底，但還是感到很驚嚇，後續醫師將她轉診至高雄長庚進一步治療。

▲高雄長庚婦癌科主治醫師吳貞璇。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚婦癌科主治醫師吳貞璇。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的高雄長庚婦癌科主治醫師吳貞璇表示，台灣每年有超過3200位女性被診斷出子宮內膜癌，最常見的症狀是子宮異常出血及停經後出血。根據國健署揭露最新癌症年報，子宮內膜癌的發生率已成為女性生殖道癌症的第一名，發生率甚至是子宮頸癌的2倍以上。其中以50-64歲婦女為好發族群，不過有70%以上能早期發現。

吳貞璇指出，子宮內膜癌可分類為8大危險因子，包括50歲以上婦女、初經12歲前或55歲後停經、未曾生育、肥胖、糖尿病、多囊性卵巢症候群、乳癌病人者接受Tamoxifen治療或是具大腸癌、婦癌家族史。

▲吳貞璇醫師指出罹子宮內膜癌的八大危險因子。（圖／記者許宥孺攝）

▲吳貞璇醫師指出罹子宮內膜癌的八大危險因子。（圖／記者許宥孺攝）

吳貞璇表示，目前沒有完美的篩檢方式可以直接診斷出子宮內膜癌，早期診斷就是最好的預防。建議可先進行超音波檢查，若有懷疑需再接受子宮內膜切片或刮搔手術，來確定子宮內膜癌的診斷。

經過醫病溝通後，吳小姐表示，她希望盡快接受治療，因為她還要參加重要家人的婚禮，最後她選擇接受達文西機械手臂手術，除了降低手術中傷及大血管的危險，並且完整切除病灶外，同時出血量少、也減少周邊組織的傷害，符合她希望達到復原速度快的需求，術後3天，吳小姐便順利住院，如願於隔天參加婚禮。

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