公司招聘要求吃素！　負責人：保證每個人都很有福氣

▲（示意圖／PAKUTASO）

圖、文／CTWANT

大陸深圳一間公司近日發布招聘啟示，招聘要求中寫道 「公司全員素食，保證都是氣質命好的同行者」，引發討論。對此，招聘負責人稱，要求吃素是因為想從源頭保證團隊每個人很有福氣，吃素是公司的門檻和壁壘。消息曝光後，大批網友傻眼直呼「不要把自己信奉的宗教和理念強加給其他人」。

據《電商》雜誌社「電商在線」援引「毒秒財經」視頻報導，近日，深圳一公司發布招聘啟示，招聘要求中寫道「公司全員素食，保證都是氣質命好的同行者」。除了吃素的要求外，該招聘啟示中還要求「苦逼打工人思維勿擾」。

經媒體聯繫該公司，招聘負責人稱，要求吃素是因為想從源頭保證團隊每個人很有福氣，吃素是他們的門檻和壁壘。消息曝光後，大批網友傻眼直呼「估計是搞傳銷的」、「這是一座廟」、「吃素有個毛福氣，不吃肉會營養不良，容易生病死得快」、「不要把自己信奉的宗教和理念強加給其他人」。

另外，也有人直言「如果錢不到位，就你們公司的這些招聘條件，說實話，狗都不去！企業和求職者是雙向選擇的，求職者工作就是為了錢，別談什麽夢想忠誠之類的屁話，錢不給到位，是個人都會上班摸魚，如果錢給滿意了，別說吃素了，每餐吃窩窩頭都行」。

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