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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸大學生領袖營福建舉行　探討社區治理標準

▲▼第六屆兩岸大學生領袖營線下營隊活動。（圖／主辦方提供）

▲活動現場。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

第六屆兩岸大學生領袖營線下營隊活動於10日至13日在福建舉行，是大陸鬆綁疫情後，台灣高校學生領袖首次組團來大陸參與活動。

兩岸青年社區治理交流活動12日下午舉行，台灣青年里長、社區志工、馬祖鄉民代表、廈門大學台灣研究院相關專業兩岸學生及福州社區代表等80余人參加，探討社區治理的新理念和新模式，分享成功案例和治理經驗。

台中市北區賴旺里里長黃育嘉從賴旺社區概況入手，介紹如何通過社區活動、公共設施建設等方式，提高轄區群眾的幸福感與滿意度。台南大學博士、高雄市新後安好鄰居小區發展協會理事林彥良以《小區治理與在地共融式社會服務推動》為題，從兩岸小區治理工作的異同、困境和未來發展思路三個層面分享推動兩岸社會服務的實踐與思考。

由台灣里長、鄉民代表、社區志工及廈門大學台灣研究院兩岸學生等26人組成的「兩岸社區治理標準共通調研團」，走訪了福州基層社區，包括社區長者食堂、中醫保健室、瑜伽教室、四點半課堂等。

▲▼第六屆兩岸大學生領袖營線下營隊活動。（圖／主辦方提供）

▲第六屆兩岸大學生領袖營線下營隊活動在福建舉行。（圖／主辦方提供）

參與活動的青年人表示，大陸的社區建設具備資源優勢，而台灣的社區工作文創理念較為成熟，在基層社區治理上，兩岸有很多相互學習與合作的空間。

另外，福州市倉山區金山街道金洲社區居民委員會和台中市北區賴旺社區發展協會簽署了社區交流合作協議。下一階段，雙方將從加強社工組織聯繫、建立志願服務機制、建設青年交流平台、促進多元文化合作。

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