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家扶媽媽挑春裝伊蕾名店買單！時尚風格達人：自信是女人的後盾

▲▼時尚部落客浿機陪家扶媽媽挑春裝伊蕾名店買單！（圖／業者提供）

▲伊蕾名店36週年擴大舉辦公益活動，邀請會員到全台門市消費做公益，將由伊蕾代表為百名家扶媽媽的美麗買單。（圖／品牌提供，下同）

記者林璟倩／台中報導

愛美是女人的天性，伊蕾名店深知自信是女人最美的外衣，秉持「女人最貼心的好朋友」的心意，特別舉辦公益活動，由時尚風格達人浿機陪伴家扶媽媽到門市選購、穿出自信。時逢伊蕾名店36週年，也邀請伊蕾會員一同參與公益行動，凡消費將由伊蕾提撥比例，目標募集百萬幫助全台百名家扶媽媽，鼓勵女人不只穿出漂亮，更要活得漂亮。

打破「安全牌」的穿衣習慣　家扶媽媽：看著鏡子連自己都感動

▲▼時尚部落客浿機陪家扶媽媽挑春裝伊蕾名店買單！（圖／業者提供）

▲難得有機會選購與平常穿著不同的服裝，家扶媽媽對鏡中煥然一新的自己感到不可思議。

難得有機會可以與時尚風格達人浿機見面學習穿搭技巧，讓家扶媽媽們覺得非常新奇，也羨慕浿機的亮麗與自信。媽媽們不約而同表示，過去穿衣服只在乎方便、舒適為主，經常穿著寬鬆、暗色系等讓自己覺得安全也不用擔心暴露身材缺點的服裝，不僅一年之中很少有買衣服的機會，甚至連社交活動都很少，「時尚」二字根本像是另一個世界的事，因此這次活動讓他們特別難忘，也對煥然一新的自己感到不可思議。

一直以為伊蕾名店的精品感高不可攀，家扶媽媽實際逛過發現其實選擇很多。像是珠兒姐認為：「印象中的伊蕾名店很精緻高貴，平時根本不敢踏進去，今天來參加發現服務小姐專業又親切，能提供良好的穿衣建議，而且店內衣服都很好看，考量難得入手好品質的衣服因此選擇實穿為主」；小萱媽媽表示：「一直覺得伊蕾比較偏向高端OL風格，實際走進門市才發現他還有很多年輕化的系列，這次難得挑選一件假兩件的馬甲蕾絲上衣，試穿時自己有點驚訝，原來自己也可以這麼美」。

▲▼時尚部落客浿機陪家扶媽媽挑春裝伊蕾名店買單！（圖／業者提供）

▲時尚風格達人陪伴家扶媽媽挑選服裝並給予穿搭建議。

琪琪媽媽表示：「這次在浿機的協助下，挑選了一套偏時裝又半休閒風格的衣服，和平時的打扮完全不同，試穿照鏡子時，覺得自己瞬間亮了起來，很想趕快回家穿給孩子們看，以後帶他們騎腳踏車踏青或去百貨公司都可以穿，讓他們知道媽媽也可以有很漂亮的一面」。而美美媽媽也興奮地分享：「伊蕾的衣服很有名牌的感覺，以前覺得自己離時尚很遠，所以都穿機能型運動服、覺得方便就好，這次在店員和浿機的協助下，挑戰入手觀望已久的大喇叭褲，重新體驗到穿衣的樂趣。」

平時生活範圍只有工作、住家和家扶中心的阿珍媽媽更分享：「本來參加前有點恐懼參加社交活動，但實際參與發現能認識新朋友的感覺很好，這次我挑選了較修身、顏色低調的款式，休閒中不失正式，穿起來很舒服，大大改變了我對穿衣服的審美觀」。

跳脫穿著舒適圈！浿機：媽媽們請把自己看得跟孩子一樣重要

▲▼時尚部落客浿機陪家扶媽媽挑春裝伊蕾名店買單！（圖／業者提供）

▲時尚風格達人浿機提醒天下媽媽要學著和自己談戀愛，一步步建議自信美麗。

這次在浿機的陪同下，家扶媽媽們都挑選到適合自己的服裝，讓浿機感覺很榮幸，她表示：「能運用自己的專業知識和時尚想法去幫助別人，真的很快樂！我認為時尚不只是外表上的裝飾，而是一種生活態度與風格」，在陪伴家扶媽媽挑選的過程中，浿機巧妙根據媽媽們的需求和喜好，去挑選適合她們而且多一點點風格的單品，希望讓她們稍稍跳脫穿衣舒適圈、無壓體驗穿搭的趣味，而且看到媽媽們試穿成果很滿意，她笑說自己就像在巴黎時裝周一樣玩得很開心。

浿機分享，「對於這次伊蕾名店非常用心規劃活動很感動，我自己平時也是很關注公益的人，覺得這份善心值得大家共襄盛舉」。浿機自己也是一個孩子的媽，她建議天下所有的媽媽們，要把自己的位置看得跟孩子一樣重要，她強調不論是什麼生活條件中的媽媽，這輩子最重要的關係其實是「你和你自己的關係」，希望每個媽媽都能學會和自己談戀愛，即使只是花個15分鐘的Me Time看書、聽音樂也很好，她認為：「穿上好看的衣服只是一個開始，打從心裡相信自己、愛自己並且讓自己感到舒服自在的心態，才是女人美麗的關鍵」。

邀會員響應公益　以行動為弱勢族群儲值美麗

▲▼時尚部落客浿機陪家扶媽媽挑春裝伊蕾名店買單！（圖／業者提供）

▲ILEY伊蕾集團經理陳宏元(左1)與時尚風格達人浿機(左3)及伊蕾門市店員陪伴家扶媽媽們挑選服裝。

ILEY伊蕾集團經理陳宏元說明，從規劃、版型到門市服務，伊蕾服飾一向秉持「您最貼心的好朋友」的角度服務顧客，而過去也常不定期參與公益捐助活動。今年時逢品牌36週年，特別想為弱勢女性謀福利，因此規劃公益活動邀請會員共同響應，號召大家至全台門市消費，將由伊蕾提撥捐款為家扶媽媽們的美麗買單，同時也會贊助今年4/22家扶基金會「全國自強母親表揚活動」受表揚媽媽們的服飾，給她們一個穿美美的經驗，鼓勵她們提升自信心。

陳宏元感性地分享：「看到家扶媽媽們在店內開心選購真的很感動！」以往伊蕾服飾多被大眾定位在「人生重要時刻穿著的服裝」，其實集團旗下還有款式較年輕時尚、價格平價的副牌「Ouwey歐薇名品」以及新推出的運動品牌「元動力」，這次家扶媽媽也多半挑選舒適實穿又多一點設計感的款式為主，完全符合伊蕾希望為女性「儲值美麗」的初心。

▲▼時尚部落客浿機陪家扶媽媽挑春裝伊蕾名店買單！（圖／業者提供）

▲伊蕾服飾秉持「您最貼心的好朋友」的角度服務顧客。

伊蕾服飾一直以來都秉持著要讓消費者舒適自在為前提，所以無論在版型剪裁、材質用料，都很講究亞洲女性的身形需求。隨著今年疫情陸續解封，特別在2023年春夏新品中，充分運用大自然的療癒元素，無論是典雅印花、特殊漸層運染、大地柔和色系等，期待讓生活與自然完美融合，讓生命持續美麗綻放。

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