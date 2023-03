俄核心圈爆內鬥！傳普丁「無法解決」放棄了　美女發言人反擊

▲俄羅斯總統普丁。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄烏戰爭開打超過380天,依據華府智庫「戰爭研究所」11日說法,俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)證實克里姆林宮核心圈存在內鬥。對此,扎哈羅娃12日做出反擊。

智庫「戰爭研究所」(ISW)表示,扎哈羅娃11日出席莫斯科一場論壇時提及,因克宮菁英之間的鬥爭,無法複製史達林時期建立蘇聯資訊局的方式來集中控制俄羅斯內部資訊空間,俄國放棄對資訊空間集中控制,就連總統普丁也無法立即解決此問題。

#Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova confirmed that there is infighting in the #Kremlin inner circle, that the Kremlin has ceded centralized control over the Russian information space, and that #Putin apparently cannot readily fix it. https://t.co/faLSmaGT1S https://t.co/I0thozklaH