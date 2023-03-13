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1餐乾掉一瓶威士忌！49歲男嚴重肝硬化　慈濟團隊首例換肝成功

▲「1餐乾掉一瓶威士忌」男子酒齡30年嚴重肝硬化　慈濟團隊首例換肝成功。（圖／記者游瓊華攝）

▲一名男子酒齡30年嚴重肝硬化，慈濟團隊首例換肝成功。（圖／慈濟醫院提供）

記者游瓊華／台中報導　

台中慈濟醫院順利完成首例肝臟移植，醫療團隊日前為49歲肝硬化病人郭姓男子舉辦重生會。器官移植中心主任鄭紹彬表示，患者來院時已經嚴重腹積水，猶如懷胎5、6月，這次移植是全肝移植，移植團隊歷經10個小時手術，成功移植肝臟到患者腹腔繼續運轉。

▲「1餐乾掉一瓶威士忌」男子酒齡30年嚴重肝硬化　慈濟團隊首例換肝成功。（圖／記者游瓊華攝）

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▲男子酒齡30年嚴重肝硬化，慈濟團隊首例換肝成功，日前舉辦重生會。（圖／記者游瓊華攝）

移植病人郭男與妻子在重生會上送上花束，感謝醫療團隊的付出。郭男透露，自己從事建築業，年輕時喝酒，酒齡近30年，為了工作常應酬，常常從早喝到晚，中餐吃到晚餐，乾掉一整支威士忌，因為女兒勸說才戒酒，但身體已經出現狀況。

▲「1餐乾掉一瓶威士忌」男子酒齡30年嚴重肝硬化　慈濟團隊首例換肝成功。（圖／記者游瓊華攝）

▲男子為了工作長年應酬，嚴重肝硬化，入院手術前已經嚴重腹積水。（圖／記者游瓊華攝）

器官移植中心主任鄭紹彬表示，郭男被診斷為「酒精性肝硬化」才來到台中慈濟醫院，當時已經有黃疸、腹水，肝臟功能喪失，為「失代償性」肝硬化，病人曾抽出高達5000cc的腹水，情況危急必須接受肝臟移植手術，等待三個月後幸運配對成功，器官移植團隊歷經10個半小時手術，成功移植大愛肝臟到郭先生腹腔繼續運轉。護理團隊接手超過三十天的悉心照顧，終於讓患者身體水準恢復到能夠出院。

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