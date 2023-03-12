慶中華隊二連勝　高虹安發200份雞排：預祝啃「古」成功

▲新竹市長高虹安今日在站前廣場發雞排助陣。（圖／市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2023世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨（11）日迎戰荷蘭，站前廣場湧入逾5000位市民朋友，一起為中華隊集氣加油，終場以9比5取得小組賽二連勝，現場歡聲雷動。今日上午11時，高虹安市長現身站前廣場發放200份雞排，短短20分鐘全數發放完畢，盼以「吃雞啃『古』」象徵成功擊敗古巴，順利挺進東京、晉級八強。直播派對也成功帶動舊城區人潮與商機，附近店家開心地分享單日業績成長近3成。

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▲▼新竹市長高虹安今天在站前廣場發雞排。

高虹安昨晚賽後於臉書預告，今日中午還有中華隊迎戰古巴，為歡慶中華隊昨晚取得二連勝，上午11時她也再次回到站前廣場發放200份雞排，除了為中華隊集氣加油，還邀請市民一起預祝中華隊打敗古巴隊前進東京。

今日上午11點前，站前廣場就已湧入逾150公尺排隊人潮，甚至有特地從桃園到場支援的熱血球迷。26歲梁先生表示，昨晚在臉書上看到新竹市直播派對，看起來特別熱鬧有趣，今天特地前來參與，想要來體驗新竹人的熱情，並大喊：「我想要跟新竹市一起見證中華隊前進東京的時刻！」

此外，來自東區的媽媽也帶著2個女兒前來，上午10點多頂著大太陽排隊等候近1小時，並與高虹安市長合影留念；還有奶奶也帶著小孫女前來領雞排，開心地喊：「能夠領到市長的雞排很開心，中華隊加油！」