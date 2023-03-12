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「晚接午真的很硬！」古巴6比0暫領先　球迷看急了：他們投手好強

▲▼ 2023WBC世界棒球經典賽裁判檢查古巴隊球員手套 。（圖／記者李毓康攝）

▲經典賽裁判檢查古巴隊球員手套 。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊目前戰績2勝1敗，今（12）日中午對上古巴。目前比賽已打到第2局，古巴1局下半局開轟，第2局又開轟，目前暫以6比0領先中華隊。不少球迷雖沒能到現場，但還是透過轉播畫面跟著緊張，紛紛在PTT上直呼，「晚接午，真的很累」、「中午打有差」、「藍色球衣真的怪怪的」。

中華隊今日預賽最後一場對上古巴，派出左投陳仕朋掛帥先發，古巴則是雷法（Elian Leyva）應戰。1局上中華隊進攻，鄭宗哲出棒過半遭到三振，林立獲得觸身球，林子偉獲得四壞球，張育成遭到三振，吳念庭遭到三振。1局下輪古巴進攻，德斯潘耶（Alfredo Despaigne）2分打點二壘安打、阿魯巴魯雅納（Erisbel Arruebarruena）中外野2分打點全壘打，該局攻下4分領先。

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2局上中華隊進攻，吉力吉撈．鞏冠擊出左外野安打，陳傑憲擊出二壘滾地球形成雙殺，王柏融遭到三振。2局下輪古巴進攻，桑托斯（Roel Santos）靠著野手選擇打下1分，孟卡達（Yoan Moncada）掃出右外野陽春全壘打，目前以6比0暫時領先。

▲▼2023WBC世界棒球經典賽陳仕朋 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳仕朋 。（圖／記者李毓康攝）

就有不少網友觀賽時，不禁在PTT上緊張討論道，「很明顯大家都累了」、「這場打擊真不妙，昨天太累了」、「晚接午真的不太友善」、「中午打果然很糟」、「晚接午還是有影響」、「晚接午還先攻，說這是地主優勢誰信」、「晚上接中午真的很硬」。

還有網友看到古巴表現後表示，「古巴好強」、「古巴和前幾隊（比）真的強多」、「古巴投手很強，有些不妙」、「熱身賽古巴都在演」。不過，也有些網友直呼，「比賽才剛開始，還有很多機會，加油」、「比賽才剛開始，要有信心」、「比賽才剛開始，加油啊」。

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ET快訊
快訊／裁判檢查古巴投手手套！　突換投退場
「晚接午真的很硬！」古巴6比0暫領先　球迷看急了
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快訊／美國6比2擊敗英國　奪小組賽首勝
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