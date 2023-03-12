中華隊「1球員」被讚顏值無死角！鄉民認證PR值99：可以原地出道

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊目前戰績2勝1敗，不少人都為球員的出色表現激動不已，但也有些人歪樓，注意到運動員的外貌。就有網友觀察後直呼，在義、荷之戰都有好表現的陳傑憲是不是算帥？貼文底下吸引不少人留言表示，「統一吳奇隆」、「吳奇隆帥不帥，自己想」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「陳傑憲在運動員裡面算帥的吧」為題發文拋問，大家覺得陳傑憲的顏值PR值有多少？陳傑憲在運動員中，是不是算帥的？

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▲陳傑憲（右）與五十嵐亮太（左）合影。（圖／記者王真魚攝）

貼文一出，底下網友紛紛直喊，「台南球場螢幕很寬，看起來還是超帥，根本無死角的男人」、「他是真的有夠像吳奇隆」、「頂級顏值了，演藝圈也沒幾個比他帥」、「錯！是超帥」、「他的長相是可以原地出道的那種」、「又帥又強」、「台男PR值99沒問題」。除了外貌，也有網友大讚，「口條又好，人又幽默」、「之前去參加活動口條真的不錯，台風也很好」。

值得一提的是，中華隊11日對荷蘭賽前記者會由總教練林岳平、陳傑憲出席，當時日職前明星投手五十嵐亮太看到陳傑憲，便說「男前（有男子氣概）！」還連說2次嚇到了，這種帥度若在日本，人氣會紅到爆炸。

▲吳奇隆（左）、陳傑憲（右）。（圖／記者陳立勳攝）

此外，陳傑憲因外型關係被稱為中職吳奇隆，他2016年在Yahoo奇摩直播節目「佼心食堂」與吳奇隆本尊見面，當時他說以前不覺得自己跟吳奇隆像，但見面才發現真的很像，感謝球迷慧眼，讓他有機會見到吳奇隆本尊，自己運氣真的很好。吳奇隆看到陳傑俊則幽默表示，他也覺得對方和自己有幾分相像，以後可以當他年輕版替身。