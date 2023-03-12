機車牽上區間車？旅客通報攔查　他免補票可出站！台鐵曝真相

▲一名旅客攜帶j外貌相似機車造型的BMW自行車搭乘區間車。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

今一列3118次區間車上出現一輛「外貌與機車相似」運具，引發旅客側目並向台鐵投訴，質疑機車不可上區間車，台鐵會同路警檢視後，發現為國外進口BMW自行車，並無違反規定，尺寸也符合規定，因此未加罰補票放行。

台鐵今一列3118次區間車從高雄行駛到后里，有旅客從彰化站上車，牽著一輛「外貌與機車相似」的運具，並於豐原站下車，由於現行台鐵並未開放可帶機車搭乘列車，引起旅客側目，並向台鐵投訴。

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台鐵接獲通報後，於豐原站會同路警檢視，發現該輛貌似機車的交通運具是國外進口自行車，並非機車，且電動輔助自行車只要關閉電源搭乘就無違規。

台鐵局表示， 經查證了解旅客由彰化上車，搭乘3118次到達豐原，經車站同仁會同路警檢視確為自行車，僅貌似機車而已。由國外進口（廠牌為BMW），相關尺寸符合台鐵局運送契約規定。

根據規定，目前除通勤區間車外，多數離峰區間車為台鐵公告可整車攜帶自行車上車的人車同行車次，限帶「腳踏」自行車及非使用鉛酸蓄電池的電動輔助自行車，電動輔助自行車需拆卸電池或關閉電源後乘車，但微型電動二輪車(電動自行車)則不可帶上車。