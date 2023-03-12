騎單車玩透透！國家風景區自行車旅遊主題館　全台路線報你知

▲主題館介紹台灣各地自行車旅遊美景和特色，圖為澎湖背板-七美雙心石滬。（圖 ／縱管處提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023年台北國際自行車展」於3月22日至25日在台北南港展覽館一館登場。今年花東縱谷國家風景區管理處攜手其他12個風景區管理處及中華民國自行車騎士協會（KOM，King of Mountain台灣登山王），聯合14個攤位，一同打造國家風景區自行車旅遊主題館，在疫情解封後，將台灣各地自行車旅遊美景和特色，介紹給前來參觀的國際專業人士及一般民眾。

▲花蓮大農大富。

今年的主題館除了持續宣傳交通部近年對於自行車旅遊建設之成果及推廣全台16條多元自行車旅遊路線外，同時配合交通部觀光局於自行車虛擬平台Rouvy所上架的5支自行車體驗路線以及KOM推出3支挑戰路線，在中央主舞台區規劃了「跑跑自行車」活動，特別架設了兩台智能健身車，搭配沿途景致及路段所產生即時反饋阻力變化，讓體驗者有身歷其境的騎乘樂趣。

▲日月潭水上自行車道。

除此之外，展館內亦規劃有AR拍照區及VR體驗區，將16條自行車路線及KOM以科技互動的方式介紹給參觀民眾。各風景區管理處更將利用此次展覽機會，於現場展出自行車旅遊行程、食宿遊購行等特色配套及宣傳特色活動。

▲富貴角。

包含東北角管理處「鐵馬輕舟悠遊之旅」、參山管理處「輕鬆遊獅頭山一日雙城南、北線」、雲嘉南管理處「雲嘉南遊程套票16種」、西拉雅管理處「單車樂活小旅-菱波官田線」、大鵬灣管理處「環灣輕騎好行套票」、東海岸管理處「馬到成功168自行車遊程」、花東縱谷管理處「徐行縱谷北、中、南二日遊程」、中華民國自行車騎士協會「KOM TOUR、E-KOM TOUR」等自行車旅遊行程，以及北海岸管理處「皇冠海岸漫騎趣系列活動」、日月潭管理處「日月潭自行車環潭四季認證活動」、茂林管理處「十八羅漢山自行車道至運動公園自行車闖關活動」、馬祖管理處「馬祖好卡蹓-自行車騎遊活動及跳島自行車慢遊集點活動」及澎湖管理處「2023澎湖自行車跳島嘉年華活動」等活動，都值得民眾親身前往參觀。

▲峨眉湖景。

展覽期間有許多精彩開場活動、自行車達人分享、國家風景區管理處遊程推廣及促銷活動，歡迎民眾前來體驗，有機會將最大獎摺疊自行車、安全帽、喔熊水壺及背心等多項精美獎品帶回家，讓我們一起Let’s Go！騎車趣！