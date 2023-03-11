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鼓勵青年開店及建構工藝通路　「旅物．SHOP」工藝選物店開幕

▲工藝中心「旅物．SHOP」工藝選物店今天開幕。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲工藝中心「旅物．SHOP」工藝選物店今天開幕。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心複合「臺灣綠工藝」（Taiwan Green Craft）、「青年孵化器」（Taiwan Craft Stage）、「品工藝」（Museum Shop of NTCRI）以及「一日咖啡」四個子品牌，成立「旅物．SHOP」工藝選品店，以多元商業模式鼓勵青年實驗開店及建構台灣工藝選品通路，並於今天正式開幕。

開幕活動今日於台灣工藝文化園區生活工藝館舉行，立法委員羅美玲、台灣休閒觀光產業旅遊聯盟、台灣工藝性協會、文創企業及學術界代表等都出席慶賀。

▲工藝中心「旅物．SHOP」工藝選物店今天開幕。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心張仁吉表示，「旅物．SHOP」是一個演繹當代工藝和培育工藝人才的繁殖場，包含崇尚自然循環、創造生活風格的在地「台灣綠工藝」品牌，同時整合OMO線上線下銷售模式，成為跨界跨國際的整合平台。

▲工藝中心「旅物．SHOP」工藝選物店今天開幕。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

其中扶植青年創業的「青年孵化器」提供年輕人實驗開店，培養商務運作的跨域能力；「品工藝」則是匯集工藝中心限量的周邊商品，在這裡找尋過去與工藝的美好回憶，例如鳳凰樹的小紅豆；在地咖啡品牌「一日咖啡」則提供旅人一個休憩的好所在，並體現工藝用之於飲食生活的精神。

工藝中心表示，該店採明亮穿透的空間設計，連結窗外工藝植物園（漆樹、福木、墨水樹、胭脂樹等），到室內的生活工藝選物，象徵由土地孕育而生，不只是購物空間，更是五感體驗場域，並將「旅物」自然、文化、創意的美好攜出，融入日常生活。

▲工藝中心「旅物．SHOP」工藝選物店今天開幕。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

羅美玲說，感謝張仁吉用心推動各項工藝政策，如台灣綠工藝希望工程等，提供工藝家很多機會和多樣化發展的平台；台灣觀光旅行交流協會理事長鄭育麟表示，草屯是觀光重鎮，很開心看到政府站出來扮演觀光領頭羊的角色，透過觀光與台灣工藝特色結合，將是未來觀光旅遊發展的一大契機。

「旅物．SHOP」相關訊息：
營業時間：週二至週日上午9時至晚間8時，週一休（逢國定假日及連續假期照常開館）；地點：國立台灣工藝研究發展中心 生活工藝館一樓；網址：https://reurl.cc/pLLN4Z

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