阮昭雄、金曲歌王桑布伊現身紐西蘭盛會　他鄉遇故知攜手推廣台灣

▲僑委會副委員長阮昭雄出席紐西蘭僑界一年一度的盛會「紐西蘭台灣日」。（圖／僑委會提供）



記者陶本和／台北報導

台灣時間10日下午，紐西蘭僑界一年一度的盛會「紐西蘭台灣日」舉辦盛大開幕式，台灣官方代表由僑委會副委員長阮昭雄出席，活動現場金曲獎最佳原住民語歌手桑布伊獻唱卑南古調掀起高潮，兩人在現場熱情合影、互相打氣。

阮昭雄表示，「紐西蘭台灣日New Zealand Taiwan Day」是台僑在紐西蘭主動發起的活動，每年都吸引上萬訪客參觀，希望透過嘉年華豐富的音樂、舞蹈、藝術表演，吸引更多海外朋友認識台灣多元文化；當然還有台灣美食小吃、古趣童玩、手作藝術、台灣精品，處處充滿驚喜，點點滴滴都是累積台紐友好情誼、建立經貿合作基礎。

▼僑委會副委員長阮昭雄與紐西蘭台灣日召集人施振嘉。（圖／僑委會提供）

阮昭雄說，雖然離開台灣不到48小時就遇見金曲歌王桑布伊，有一種他鄉遇故知的感動，他跟桑布伊都用自己的方式去推廣台灣，希望讓更多海外朋友、僑民、僑台商，都能感受到台灣的美好，也展現來自台灣移民團體投入當地社會的用心。

阮昭雄談起自己甫上任僑委會副委員長一職時說，新手閣員沒有蜜月期，剛上任就接下這次長達一個月的出訪任務，橫跨紐西蘭、澳洲、巴西、巴拉圭、阿根廷，總共五個國家，他要求自己務必順利完成公務使命。

▲▼僑委會副委員長阮昭雄出席紐西蘭僑界一年一度的盛會「紐西蘭台灣日」。（圖／僑委會提供）