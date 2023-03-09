法國華語文中心遭網路攻擊　僑委會：中共企圖奪我僑社主導權

▲僑務委員會委員長徐佳青。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

僑委會委員長徐佳青9日在立法院外交及國防委員會表示，中共在僑務場域透過各種統戰手法，企圖奪取海外僑社的主導權，試圖影響傳統僑社對我的立場。她更透露，我國在法國的「台灣華語文學習中心」曾受到網路攻擊，在發現後隨即提醒相關人員加強資安。

徐佳青今天赴外交及國防委員會進行業務報告並備詢，她在報告中指出，中共對台威脅從未停歇，透過軍事、經貿阻礙等措施，持續對我施加壓力；而在僑務工作場域上，也透過各類統戰手法，企圖奪取海外僑社主導權。

徐佳青指出，中共近年來，在海外設置「海外警察服務站」，在服務其僑民名義之下，從事策誘犯罪國人返國，掌控海外移民等，最近我法國的「台灣華語文學習中心」更遭受網路攻擊。

對此，諸多委員都表達關切，徐佳青說明，這是在去年4月份，巴黎書硯藝術文化學校向僑委會通報，指出台灣華語文學習中心網站和臉書遭受資安攻擊；當時，僑委會就請學校向巴黎警察局報案，法國警方追查後告知我方，這是來自中國海外警察服務站所發動的駭客攻擊。

徐佳青說，僑委會後續則請我駐法代表處、僑委會資訊室人員，協助該中心及其他海外僑校提升資安防護，避免再遭受類似攻擊。