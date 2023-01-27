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僑委會主委童振源將卸任：僑胞是國力延伸　期盼讓世界看見台灣

▲僑委會委員長童振源出席外交及國防委員會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲僑委會主委童振源即將卸任。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文27日召開記者會，正式宣布由前副總統陳建仁出任行政院長，閣揆蘇貞昌將於1月30日上午召開臨時院會率內閣總辭。僑委會主委童振源卸任前夕在臉書發表感言，感謝與僑委會同仁克服3年疫情挑戰，並強調僑胞是台灣國力的延伸，期盼讓世界看見台灣。

童振源卸任感言

配合總統與陳院長的內閣人事安排，我即將卸下委員長職位。

感謝總統與蘇院長給我機會服務全球僑胞。二年八個月的僑務工作、十次到世界各地訪視僑界，非常榮幸能有機會服務全球僑胞，請所有僑胞都要珍重，希望我們在世界各地有緣再相逢。

感謝僑委會所有同仁的支持與協助，一起努力克服三年世界疫情的挑戰，運用新科技與新模式擴大服務更多僑胞，共同推動僑務工作4.0、智能僑委會。因應世界疫情、全球變局與國家需要，這段期間有很多創新的新增業務，讓不少同仁經常加班，敬請大家見諒！

恭喜徐佳青副委員長升任委員長，以她對僑委會的業務嫻熟、工作熱情，一定可以無縫接軌、得心應手，讓僑委會的工作蒸蒸日上。祝福徐委員長能帶領僑委會同仁繼續服務僑胞、凝聚僑心、團結僑胞、發揚僑力。

僑胞是臺灣國力的延伸、也是臺灣在世界各地的親善大使。期盼全球僑胞未來都能繼續支持與協助中華民國臺灣，讓世界看見臺灣、讓臺灣走入世界；同時，期盼全球僑臺商與臺灣產官學研機構有更多鏈結，經由互補互惠合作，共同壯大臺灣與全球僑臺商。

大家一起加油，台灣會更好！

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