中國國花未定！　陸人大代表接力提案：牡丹

▲河南洛陽東周王城遺址公園內的牡丹花。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸自1949年建政後，以何種花卉代表國花仍未定案，往年在全國人大會議期間，部分代表都會提出確立「國花」的提案，不過，至今仍懸而未解。大陸全國人大代表李學武在本屆會議延續老代表的提案，建議將牡丹確定為國花。

▲北京頤和園內的牡丹花盛開。（圖／CFP）

《大象新聞》報導，第十二、十三屆全國人大代表王繡已連續5年提出將牡丹確定為國花的建議。如今，作為新代表的李學武，從老代表王繡手中接過接力棒，再次提出了同一建議。

據了解，大陸曾在1994年及2019年舉行過兩次民間國花評選活動，最終，牡丹以79.71%的得票率獲得第一名，成為李學武提議的基礎。

▲雨後的牡丹花。（圖／CFP）

李學武表示，牡丹原產於大陸而香飄世界，有「國色天香」之稱，同時，牡丹栽培歷史長達1500多年，早在唐代，牡丹就被日本遣唐使帶到日本，成為文化交流的使者，至今已遍布世界各地，「牡丹走向世界，見證中華民族是一個包容開放的民族，對傳承中國文化，講好中國故事起到積極推動作用。」

李學武認為，牡丹可體現盛世氣象及民族精神，花姿、花色等特性很能反映中華民族優秀傳統和性格特徵，「牡丹花形飽滿，色彩艷麗，雍容華貴，最能體現盛世氣度，是國泰民安、繁榮昌盛、人民自強的象徵。」

此外，牡丹在大陸花卉市場中，產業化程度較高，不僅有很高的觀賞價值，還有藥用和經濟價值，尤其是隨著民眾生活質量提高，牡丹飲料、牡丹系列化妝品、牡丹精油、牡丹食品等新產品的研發，有助推大陸鄉村振興等作用。