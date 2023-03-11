男離奇失蹤7hrs！「躺臥水溝全身發抖」被尋獲　送醫救回一命

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣一名71歲楊姓男子，昨(10日)早上10時離家後未歸，家屬心急報案，警方獲報後調閱路口監視器，下午5時發現楊男跌落水溝，且全身發抖面無血色，送醫後救回一命。

▲警方尋獲跌落水溝長者，送醫救回一命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲楊男跌落水溝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

溪湖分局溪湖派出所指出，10日13時許接獲民眾報案稱，楊男自早上10時許從溪湖鎮住宅離家至今未歸，因其有失智症怕發生危險，報請警方協尋。警方受理後協尋並調閱路口監視器，在下午5時許於埔鹽鄉角樹村員鹿路一段，尋獲躺臥在水溝內的楊男。

▲楊男身穿灰色背心上衣、臉色發青、面無血色且全身發抖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

楊男身穿灰色背心上衣、臉色發青、面無血色且全身發抖，立即通報救護車接駁送彰化醫院急救，成功救回一命，家屬對於警方及消防人員及時趕到搶救，不斷表達感謝之意。

▲救起後送彰化醫院急救，成功救回一命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

溪湖分局長黃壬鍵提醒家中有失智或容易迷路之老人，可為其申請愛心手鍊，萬一走失時讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，此外分局為年長者提供指紋建檔服務，走失者被尋獲後，可透過刑事警察局的指紋電腦比對系統，確認走失者身分以迅速通知家屬，避免憾事發生。