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唐朝當官超爽！工作100天爽放200天　換季加衣服也有15天假期

▲▼西安大唐芙蓉園。（圖／記者謝璩安攝）

▲在唐朝當官假期超多。（資料圖／西安大唐芙蓉園）

記者林育綾／綜合報導

宮廷劇中看到朝廷上的官員總是伴君如伴虎，十分拘束；其實在唐代當「公務員」福利超好，一年上班100天左右，休假可多達200多天，像是遇到元旦、冬至直接爽放7天；農曆9月換季加衣服時，還有「授衣假」15天；如果雙親住得遠更有「探親假」35天，還不包括路上耽擱的時間，等於能一路遊山玩水返鄉，讓人羨慕到想「穿越」！

歷史作家覃宜明是湖北荊州人，研究隋唐歷史多年，因幽默文筆、豐富的知識內涵，在中國大陸的在天涯論壇上有超高人氣。他寫下《一日看盡長安花：大唐沉浸式生活體驗》，帶讀者透過10大場景挖掘大唐本色，身歷其境體驗在長安生活、求學、入仕為官的各種樣貌與細節，如今在台由究竟出版繁體中文版。

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其中關於唐朝官員（公務員）的休假制度，他也有深入研究，光是法定假期就超多，每逢元旦、冬至，至少各放滿7天假，也就是包含節前3天，節後3天。從寒食節到清明也放了4天；再來每旬（每10天）各有一天假期，每月晦日（大月三十日，小月二十九日）各有一天假期。

除此之外，農曆5月還有「田假」15天，因為春夏交際時，農莊、田裡的事情很多，需要官員親自去處理，皇帝於是大手一揮，讓大家去幹農活。到了農曆9月天氣變冷，需要加衣服的季節，更有「授衣假」15天。

如果官員的父母住得遠，在5百里之外，每5年還有15天的探親假；住3千里外的，每3年有一次35天假，還不包括來回路程的時間，也就是「可以一路遊山玩水，悠哉遊哉地回家休個長假」。

▲▼《一日看盡長安花：大唐沉浸式生活體驗》帶讀者身歷其境體驗唐朝生活。（圖／究竟文化）

▲《一日看盡長安花：大唐沉浸式生活體驗》帶讀者身歷其境體驗唐朝生活。（圖／究竟文化）

另外還有一種特殊情況，官員調任則有「裝束假」和「程假」，也就是就是收拾行裝的時間、趕路的時間，至於假期長短，根據調動的距離而定。「在唐代，如果官員跨區調動，意味著你可以休一段很長的假。去哪裡、見什麼人，全由你自己說了算。」

覃宜明舉例，在長慶四年時，一位知名詩人劉禹錫因為從夔州（今重慶市奉節縣）調到和州（今安徽馬鞍山市和縣），先後遊覽了岷江、洞庭湖、夏口；眼看著就要到目的地時，好友崔敦詩寫了一封信給他，說自己剛剛被罷相，在宛陵工作。

劉禹錫又二話不說，直接殺到宛陵（今安徽省宣城市）找好友，遊山玩水和宴飲一番，光是這次的調動，他就玩了2個多月的時間，由於玩得太盡興，還把自己的旅遊見聞寫下來。

算一算唐朝官員的假期，光是法定的假日、祭祀假、田假、授衣假等就有140多天，如果剛好遇上結婚、職務調動、探親，一年就能有200多天的假期，讓作者也笑說，「老天爺，用一道神雷把我劈到唐朝做官吧。」

不過覃宜明也說，唐朝官員有這麼多假期，也說明了唐代對社會倫理的尊重，還有對自然、文化和人性的足夠尊重。

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