「特殊癖好」害死他！唐代官員認500多名乾兒子　惹禍上身斷頭亡

▲唐朝一官員乾兒子太多丟命。（圖／翻攝自每日頭條）

大陸中心／綜合報導

在古代，官員被免職的原因，大多是辦事不力或貪贓枉法之類，但唐代的兩名官員被免職的原因特別奇特。據記載，一名高官叫張亮，官至刑部尚書，可他後來不但被免了官職，而且丟了性命。而導致這一切的原因就是因為他父愛泛濫，認養的乾兒子太多了。

張亮是貞觀年間的官員，可以說是位高權重。從史料上來看，張亮這個人並沒有什麼劣跡，唯獨有一個嗜好「給人當乾爹」。許多想巴結的人就主動找到張亮，做他的乾兒子。

張亮也是十分豪爽，來者不拒，一概笑納。據說一共收了500多個乾兒子，他本以為可以兒孫滿堂，其樂融融，沒想到後來攤上事。

政敵想整他，正愁找不到把柄，見他認了這麼多乾兒子就有了主意，控告張亮圖謀不軌。唐太宗李世民收到了控告信之後，也覺得認這麼多乾兒子確實太過張揚了，於是就下令罷免張亮官職。

然而故事還沒有結束，接下來更有人接著控告說，張亮之所以養這麼多乾兒子，是有謀逆之心，「養這麼多乾兒子還手握大權，這不是謀反是什麼呢？」在這樣的控告下，張亮很快被判了斬立決，最後慘死刀下。

無獨有偶，唐朝貞觀年間，桂陽縣有一縣令，名叫阮嵩，在他主政地方期間，雖然沒有讓人眼前一亮的政績，但也沒給朝廷捅下婁子。但是，阮嵩後來卻遭到了免職，原因也是讓人大跌眼鏡，竟然是因為他的妻子太愛吃醋。

據說，罷免理由為，「連自己的妻子都管教不好，又怎麼能管老百姓呢？」就這樣，阮嵩也莫名其妙丟了官職。

►戴口罩也要記得保養