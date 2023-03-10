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壯世代新觀念 壯而健康 壯有所用 政府不能只偏重照護治療

▲壯世代教科文協會理事長吳春城、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲、新東向全球產學研協會執行長陳孝昌，共同召開記者會表示，政府「消極的銀髮思維」主導政策與產業的方向，恐不能達成3,000億元的產值。 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲壯世代教科文協會理事長吳春城、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲、新東向全球產學研協會執行長陳孝昌，共同召開記者會表示，政府「消極的銀髮思維」主導政策與產業的方向，恐不能達成3,000億元的產值。。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

行政院副院長鄭文燦日前在「高齡科技產業策略會議」開幕致詞時表示，政府將攜手產業在高齡照顧、健康福祉等產業，創造台幣3,000億元產值。

對此，近年來大力推動壯世代標籤革命的壯世代教科文協會理事長吳春城、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲、新東向全球產學研協會執行長陳孝昌，共同召開記者會表示，肯定政府宣示的方向與願景，但「消極的銀髮思維」持續主導整個政策與產業的方向，恐不能達成3,000億元的產值。

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消極銀響力發威 台灣高齡化對應政策持續消極

行政院副院長鄭文燦先前在國科會舉辦的「高齡科技產業策略會議」致詞時表示，未來將數位科技、人工智慧、物聯網等技術應用在高齡照顧領域等，並預估高齡科技帶動健康福祉產業，產值將在2025年突破3,000億元大關，掀起一波輿論討論。

▲壯世代教科文協會理事長吳春城分享壯世代觀念，台灣即將邁入超高齡社會，必須從銀髮標籤翻轉為「壯世代」，才是最佳解方。 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲壯世代教科文協會理事長吳春城分享壯世代觀念，台灣即將邁入超高齡社會，必須從銀髮標籤翻轉為「壯世代」，才是最佳解方。 。（圖／記者蘇位榮攝）

壯世代教科文協會理事長吳春城分享，自2010年開始，政府政策皆在提倡高齡照顧、活躍老化、世代共榮等口號，即便政黨輪替也不曾改變，多從銀髮思維看待整體高齡族群，卻未深入了解高齡者的真實需求，缺少積極態度面對高齡議題，相當可惜。

若仔細探討高齡失能者與高齡非失能者的差異性，從馬斯洛需求層級理論來看，「高齡失能者」著重在生理、安全需求的基礎層次，與之相反「高齡非失能者」則需要上位層次的社交、尊重及自我實現價值；從整體面考量，在預算有限的情況下，投入更多預算在高齡失能者，勢必會降低非失能者發展的潛在可能，在台灣即將邁入超高齡社會之際，必須從銀髮標籤翻轉為「壯世代」，才是最佳解方。

吳春城指出，現今社會對高齡產業討論最多的就是技術創新，但很少提及思維、制度、法規的改變，尤其是觀念的重塑。如果我們可以重新定位高齡族群，給他們更多的尊重和鼓勵，將偏見轉為樂見，將足以在當前製造業面臨下滑之際，創造更多內需市場，力挽經濟成長於不墜。

偏重銀髮族治療與照護 難以壯高齡

財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲指出，銀髮思維翻轉屬於觀念治療，政策治療應從預防角度出發，目前台灣失能者約85萬人，佔全體高齡者約10%，固然失能照顧是國家發展的重要挑戰，但忽略了超過90%的高齡者需求，導致非失能者紛紛倒下，逐漸成為失能者，長期以偏概全的政經發展方向，難謂明智。

涂醒哲強調，從預防高齡者失能的角度來看，應該提供500多萬非失能的壯世代，更具尊嚴與優質的生活環境與身心靈健康引導，才能夠延緩失能的發生，從源頭開始降低長照發生機率及減少平均近9年的臥床時間；甚至賦予更多職場再設計、提前退休開創美好第三人生，讓高齡者繼續成為生產者及消費者，不要淪為寄生者，改善讓年輕人擔心的失衡扶老比。涂醒哲相信唯有棄用「活躍老化」，改用「活躍不老化」，將消極的銀髮族導入積極的壯世代方向，才是根本之道。

先讀懂壯世代需求 打穩「高齡科技產業」基石

新東向全球產學研協會執行長陳孝昌表示，「科技導入」與「數位賦能」不該僅聚焦在失能照顧，其實非失能者的食、衣、住、行、育、樂更應該融入數位與科技技術，搭配完整的壯世代需求調查方可成功；從政策層面來看，無論從過去的高齡政策白皮書，到日前的高齡科技產業策略會議中，都未看到政府與產業深刻地研究，挖掘高齡者的未被滿足需求，大部分政策目標都是憑空想像。

陳孝昌進一步說明，科技不應只解決身體問題，更應解決食、衣、住、行等精神層面生活問題。若科技賦能只針對失能者，容易限制我們對高齡者生活場域的想像，僅止於醫院、藥局、復康巴士、社區藝文中心等，未來高齡科技產業只能倚靠政府大量財政支撐3000億元市場；與之相反，如果政策能深入挖掘高齡生活真實需求為基礎，那麼高齡科技產業市場的目標對象，將可由80餘萬失能者擴及至50歲以上800萬人口，且可帶動年輕世代服務高齡需求的新創產業，創造兆元長壽經濟，真正成就青壯世代共榮。

壯世代可以捲起千堆雪

同時，中華經濟研究院副院長王健全也在去年底發表《壯世代可以捲起千堆雪》一文指出，60歲以上的族群握有台灣社會總資產的70％以上。但由於退休、自我認定身份故退出積極消費行列，或受限於年齡的歧視，消費相對保守，或受制於固定資產、房地產不容易變現等因素，對社會、消費的貢獻受到制約。企業對這群具有消費能力、高資產的世代，缺乏描述，缺乏想像空間，也使他們成為被忽略的族群，喪失了不少的商機。若能更積極一些，廠商可以創造壯世代的消費區域、消費餐廳、消費餐具，甚至專屬音樂、氛圍的規劃，乃至於壯世代的購物節、折扣等，以及壯世代的時尚、風潮，相信背後的商機相將相當可觀。

吳春城理事長最後說明，今年是大選年，壯世代教科文協會將與ESG世界公民數位治理基金會等團體共同舉辦「壯世代政策國是論壇」，針對2025年即將到來的超高齡社會，對政府提出相應策略與建言，也鼓勵壯世代族群積極為自己發聲。

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