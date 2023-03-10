酒測畫面曝！國泰世華鄧崇儀鴨霸超車　撞直行BMW「自爆」酒駕

記者邱中岳／台北報導

北市大安區在和平東路1段、金山南路口發生自小客車車禍，警方到場對雙方進行酒測，竟未調閱監視器，光憑當事人說法就要對其中1名自稱駕駛的女子酒測，經過對方指認才調閱監視器確認開車的為另名男子，而該名駕駛酒測值達0.9，也被發現酒駕男竟是國泰世華銀行資深副總鄧崇儀，稍早鄧崇儀接受酒測的畫也曝光。

警方調查，3月5日晚上9時許，在和平東路一段、金山南路口發生自小客車碰撞事故，警員到場依程序對雙方駕駛進行酒測，其中1名廖姓女子主動出面坦承酒駕，員警隨即準備酒測，當場被對方舉報「頂替」。

▲國泰世華銀行資深副總鄧崇儀開2019年Toyota Camry轎車酒駕肇事。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方經過舉報才調閱監視器，發現駕駛就是一旁的鄧姓男子，警方也對鄧男進行酒測，酒測值達0.9，也將依照公共危險罪嫌送辦，頂替的廖姓女子也將吃上涉嫌使公務人員登載不實的刑責。

這名叫人頂包的鄧姓男子來頭可不小，在國泰世華銀行擔任常務董事，且也是國泰世華銀行資深副總經理，據悉，鄧崇儀在清華大學數學系畢業後就進入國泰體系上班，在國泰金融各項目歷練20年，最後擔任國泰世華銀行資深副總。

▲▼國泰世華銀行資深副總鄧崇儀酒駕肇事，還試圖找妻子(下圖)頂包。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，當時鄧崇儀開著2019年的Toyota Camry轎車，行駛在北市大安區和平東路1段上，但卻因酒駕先違規跨越雙白線闖進左轉車道，接著又違規直行，在行經金山南路口時要擠進車道與BMW轎車發生擦撞。

據悉，當時鄧所開的Toyota Camry轎車，為租賃公司所承租，該車款為2019年式，售價依照等級高低落在84萬至139萬左右，另外遭撞的BMW則是2007年BMW325d，目前二手價格約在20多萬。