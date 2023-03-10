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立委轟演算法涉助長違法關鍵字廣告　公平會要Google五月到會說明

▲國民黨立委楊瓊瓔﹑民進黨立委蔡易餘質詢公平會，關於Google關鍵字廣告，與Meta、IG收費新制議題。（圖／記者陳弘修攝）

▲國民黨立委楊瓊瓔（右）、公平會副主委陳志民（左）。（圖／翻攝立法院議事轉播系統）

記者陳弘修／台北報導

針對Google數位廣告，涉及可能有爭議或違法的關鍵字廣告，公平會已主動立案調查，並要求3月10日前提供資料。對於 Google何時可以到公平會說明，國民黨立委楊瓊瓔表示，社會大眾很期待，國民黨也會持續監督此事，在她強力的要求下，公平會才鬆口允諾今年5月中旬會要Google到會說明。

公平會在今年1月4日開罰北大欣股份有限公司50萬元。公平會認為，該公司不當使用競爭事業之產品名稱「馬可貝里」作為關鍵字廣告，整體觀察易使人誤以為「馬可貝里」與「羅特麗」等2磁磚品牌具有一定關係之效果，以增加自身網站到訪及成立交易之機會，為榨取他人努力成果之顯失公平行為，且足以影響交易秩序，違反公平交易法第25條規定。
對於Google演算法與數位廣告涉及可能有爭議或違法的關鍵字廣告，公平會隨後也主動立案，要求Google提供資料並到會說明，以了解數位平台Google的演算法是否有助長這種違法關鍵字廣告不當傳播。

在9日召開的立法院經濟委員會上，持續關注本案的國民黨立委楊瓊瓔再度詢問進度，但公平會一開始的回覆並沒有得到楊瓊瓔的認同，甚至砲轟難怪民眾不認同有公平會存在。

公平會副主委陳志民表示，已經請Google在3月10日前提出資料，接下來會看資料完整性，再請國內專家業者表示意見，依程序請Google前來說明，應該會在今年4到6月左右。

對於公平會的回覆，楊瓊瓔認為，從來沒有這種4到6月，「難怪大家對你們沒有信心」，你們說專家表示意見需要2個月時間，Google在3月10日前提交資料，那到會說明應該是在5月10日，「你這個邏輯太奇怪」，公平會副主委陳志民在答詢的過程中最後才允諾5月中旬會請Google到會說明。

▲國民黨立委楊瓊瓔﹑民進黨立委蔡易餘質詢公平會，關於Google關鍵字廣告，與Meta、IG收費新制議題。（圖／記者陳弘修攝）

▲民進黨立委蔡易餘質詢公平會。（圖／翻攝立法院議事轉播系統）

另外，對於臉書、IG版帳號實施「藍勾勾」收費新制，民進黨立委蔡易餘 9日在質詢公平會時，也質疑是此舉濫用市場壟斷地位。

蔡易餘表示，臉書、IG版帳號的收費新制，網頁版申辦費用每月 11.99 美元，iOS手機版、Android手機版訂閱費用為14.99美元，形同強迫消費者買單，甚至也有人覺得平台改變了觸及率與使用方式，這些都不涉及壟斷行為？

蔡易餘指出，多數消費者不會關心觸及率或收費規則改變，通通常都是等到要用時才發現，但政府對於這種跨境超大型企業的處理，不能都沒有態度，必須關切這些企業是否違反法令。

對此，公平會副主委陳志民則表示會持續注意，如有違法情事將會進行查處。

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