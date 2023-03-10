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佛教界將組團赴梵蒂岡「跨宗教交流」　行前系列課程為對話暖身

▲▼中華人間佛教聯合總會近日特別規劃了一系列課程，分別邀請到天主教輔仁大學文學院院長陳方中、天主教台灣總修院副院長蘇約諾神父、雲朗觀光集團副總經理張倚蘭進行專題分享，吸引了近500人實體、雲端聆聽學習。（圖／人間福報提供）

台灣佛教與天主教的交流。（圖／人間福報社提供，下同。）

本報訊

中華人間佛教聯合總會集結台灣佛教界寺院教團、社會賢達及各界代表，將於3月14日啟程前往天主教聖地，展開首次聯合台灣佛教界的「梵蒂岡宗教交流」。此行將拜會天主教領袖方濟各，並與天主教知名學府深度座談，在世界和平、環境和諧的慈悲願望下，共同探討公共議題與人類福祉。

▲▼中華人間佛教聯合總會近日特別規劃了一系列課程，分別邀請到天主教輔仁大學文學院院長陳方中、天主教台灣總修院副院長蘇約諾神父、雲朗觀光集團副總經理張倚蘭進行專題分享，吸引了近500人實體、雲端聆聽學習。（圖／人間福報提供）

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為了在行前能更加瞭解天主教的教義、教團結構和教廷所在地—義大利的文化背景，中華人間佛教聯合總會近日特別規劃了一系列課程，分別邀請到天主教輔仁大學文學院院長陳方中、天主教台灣總修院副院長蘇約諾神父、雲朗觀光集團副總經理張倚蘭進行專題分享，吸引了近500人實體、雲端聆聽學習。

由陳方中院長主講的「天主教的歷史沿革」課程，說明了天主教的信仰背景、教會組織、傳佈、禮儀與經典、異端與爭論以及歷史發展。據介紹，天主教是聖父、聖子、聖神三位一體的一神信仰，藉教會組織的逐漸發展增長，形成具有重大影響力的社會性宗教。而以達文西輝煌之作《耶穌的最後晚餐》詮釋耶穌捨身救贖的愛，桌上的麵、餅乾、葡萄酒象徵耶穌的身體與血，成為後來賦有特殊宗教意義的聖餐禮。

▲▼中華人間佛教聯合總會近日特別規劃了一系列課程，分別邀請到天主教輔仁大學文學院院長陳方中、天主教台灣總修院副院長蘇約諾神父、雲朗觀光集團副總經理張倚蘭進行專題分享，吸引了近500人實體、雲端聆聽學習。（圖／人間福報提供）

蘇約諾神父則就聖經的啟發、初期教會、教會聖傳、修道主義四點，介紹了天主教神職人員的培養體系，係在天主教教義中，奉獻己身侍奉天主成為神職人員，遵循修道者守貞、神貧及服從的「三願」生活，有靈修、智力、牧靈、人格四個培育幅度。而以「與耶穌相遇」為內心服侍的動機，善待他人為外在服侍的態度，並答覆時代變化的需要。

張倚蘭的授課主題是「文藝復『心』—淺談義大利的文化與思想」，藉介紹文藝復興的起源，以及聞名世界的文藝復興三傑—達文西、米開朗基羅、拉斐爾，以及詩人但丁，他們創造的《蒙娜麗莎》、《大衛像》、《創世紀》、《最後的審判》、《聖殤》、《雅典學院》、《神曲》等等曠世巨作，題材從宗教擴大到哲學與現實生活，14-15世紀人文主義深深影響西方思潮，成為西洋史上閃耀的篇章。

▲▼中華人間佛教聯合總會近日特別規劃了一系列課程，分別邀請到天主教輔仁大學文學院院長陳方中、天主教台灣總修院副院長蘇約諾神父、雲朗觀光集團副總經理張倚蘭進行專題分享，吸引了近500人實體、雲端聆聽學習。（圖／人間福報提供）

天主教教宗方濟各自2013年3月13日起，獲選為首位出身於拉丁美洲、南半球與耶穌會的教宗，就任以來常對世界議題表達諸多關懷，他曾說，教會在世上不是為定人的罪，而是為使人與天主的慈悲相遇。與佛教經典「諸佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生」中闡釋的慈悲，自然相應。繼佛光山開山星雲大師會晤兩任教宗若望保祿二世、本篤十六世之後，中華人間佛教聯合總會此次聯合並組織台灣佛教界各寺院僧團及文教各界菁英，遠赴梵諦岡進行首次的大規模交流，是世界上信眾最多的兩大宗教橫跨東西方的會晤對話，期盼能為社會安定、世界和平帶來更多希望曙光。

▲▼中華人間佛教聯合總會近日特別規劃了一系列課程，分別邀請到天主教輔仁大學文學院院長陳方中、天主教台灣總修院副院長蘇約諾神父、雲朗觀光集團副總經理張倚蘭進行專題分享，吸引了近500人實體、雲端聆聽學習。（圖／人間福報提供）

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