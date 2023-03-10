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便當3格配菜全換滷蛋　高雄人喊「今天不想吃菜！」奢侈晚餐曝

▲▼ 。（圖／翻攝自FB社團／五甲好好逛）

▲3顆滷蛋連成一線。（圖／翻攝自FB社團／五甲好好逛）

記者施怡妏／綜合報導

近來缺蛋情形嚴重，蛋價也漲破歷史新高，不少餐廳蛋價跟著漲，甚至乾脆不賣了，但有一名高雄網友表示，日前到便當店買排骨便當，因為不想吃菜，3格配菜全都換成滷蛋，蛋蛋連成一線的超奢侈便當，令許多網友驚呼「蛋蛋大富翁」、「老闆好霸氣」。

原PO在臉書社團「五甲好好逛」，貼出一張便當照片，只見便當盒中有一片大排骨，上面的配菜3格全都是滷蛋，連成一線的模樣超吸睛。

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原PO霸氣表示，「我今天就是不想吃菜菜」，一到店就直接說3格配菜通通換滷蛋，「店家也不怕你吃蛋，調蛋的問題就給店家去想辦法！」從店家的菜色照可以看到，有一籃盒子全都裝滷蛋，堆得高高的，裹著滷汁的滷蛋，外表呈現焦糖色，看起來相當可口。

貼文一出，羨煞許多網友，「好奢侈啊」、「滿滿的蛋白質」、「蛋營養」、「網紅蛋」、「蛋蛋大富翁」、「我也有滿滿的蛋」、「排骨看起來非常可以」、「現在還有賣滷蛋的自助餐店，要好好珍惜」、「想知道這樣多少錢」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB社團／五甲好好逛）

▲原PO一進店就說配菜3格全換滷蛋。（圖／翻攝自FB社團／五甲好好逛）

針對近日蛋價調漲部分，農委會主委陳吉仲6日表示，蛋農和蛋商有個價格審議委員會，最近國內中南部禽流感，造成蛋農生產成本上漲，委員會決定批發價由每台斤52元變55元、產地價42.5元變成45.5元，每顆蛋約增加0.3元，漲幅在6％以內，期待市場機制的運作，能讓整個產銷秩序更穩定。

至於蛋荒三月能不能緩解，陳吉仲表示，目前雞蛋每日缺口約五十萬到八十萬，會持續透過加工調度與進口補足缺口，三月中南部氣溫回穩、禽流感疫情可望趨緩，預估這個月許多蛋農都會恢復生產，此外，除了三月從澳洲進口五百萬顆蛋外，目前也積極與其他國家接觸，但前提是禽類不能有打疫苗、經過檢驗跟衛生證明等，一旦確定會盡快向外界報告。

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