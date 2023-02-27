為何便當店咖哩都「閃著螢光黃色」？　內行曝加了1物：成本便宜

▲去自助餐經常能看到「螢光咖哩」。（圖／記者張一中攝）

記者朱祖儀／綜合報導

說到便當店讓人討厭的菜色，「螢光咖哩」總是名列前茅。一名女網友就發問，自己煮的咖哩通常顏色都比較深，味道也比較濃郁，不過到外面買的咖哩總是閃著螢光黃色，且容易酸掉，好奇為何會有這樣的差異？不少網友解答，會出現螢光咖哩是因為「薑黃粉」放比較多，成本相對便宜。

原PO以「為什麼便當店跟自助餐店的咖哩都是螢光黃色？」為題在Dcard發文，表示自己煮的咖哩通常都是偏深色，味道也很濃郁，只要放涼後好好冷藏起來，就算裡面放了肉類，5天內吃起來都覺得很新鮮，不會有酸味或怪味。不過每次到便當店或是自助餐店，都會看到「螢光黃」的咖哩，且放沒多久就會酸掉，即使在冬天且完全沒有吃過的情況下，直接放到冰箱裡面，隔餐拿出來吃還是會覺得味道怪怪的，好奇為何自己煮和便當店會有這樣的差異？

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▲原PO好奇，為何便當店的咖哩都是螢光色的。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後隨即掀起討論，不少網友抱怨「這超難吃，不喜歡，只喜歡咖哩塊的咖哩」、「營養午餐有看到螢光黃咖哩，我都不夾，世界上竟然有這麼噁心的咖哩，而且還出現在營養午餐裡面」、「便當盒放一整天，回到家打開來很難洗」，但也有人笑說「老實說我蠻喜歡吃螢光咖哩的」、「便當店咖哩好吃，而且馬鈴薯都切的大塊，吃起來很爽」。

至於為何便當店咖哩會是螢光黃色，有很多內行網友解答，「螢光咖哩的成分應該大部分是薑黃吧，然後用太白粉水勾芡」、「直接用咖哩粉比較省錢，加上太白粉勾芡就變亮晶晶」、「就加薑黃粉啊，成本比較便宜」、「台式咖哩薑黃粉至少占50%，加上烹調時為了炒香，油也是放不少，因此色素遇上油脂泛出螢光」、「是薑黃比例多的咖哩，為了省成本加了很多薑黃，但老實說薑黃對身體蠻好的」。事實上，型男主廚詹姆士在YouTube頻道討論最雷便當配菜時，就有提到台式咖哩顏色確實比較黃，其實就是薑黃粉放得比較多，「這麼黃，它基本上是薑黃粉」。

▼詹姆士曾解答，台式咖哩比較黃都是因為薑黃粉。（圖／翻攝自YouTube／詹姆士姆士流官方專屬頻道）

另外，也有網友討論螢光咖哩是否比較容易壞掉，推測指出「容易酸掉可能是因為你不能確定店家是什麼時候煮好的」、「碰到其他菜的水就特別容易酸掉了，可能是夾子共用或者是便當隔壁格的菜跑出來，一鍋單獨煮的比較慢酸掉」、「容易壞應該是擺出來的時間久，所以不能隔夜，甚至最好不要隔餐，畢竟備料煮料到你手裡，花費的時間一定比你自己在家煮還要久」，還有人提醒「很多菜其實不適合當隔夜餐喔，馬鈴薯就不適合，咖哩要隔夜的話一定要冷凍」。