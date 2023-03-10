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外星人航空母艦曾來地球？　哈佛學者：隕石是他們的探測器

實習記者任庭儀／編譯

哈佛專家勒布與「不明空中現象工作小組」（UAPTF）寇克派屈克日前發布報告稱，外星人的「航空母艦」可能曾來過太陽系，並向地球發射小型探測器，他們懷疑2017年墜落地球的神祕隕石「斥候」(Oumuamua）就是來自外星的證明。

▲▼UFO。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲天文學家懷疑，外星人的「航空母艦」可能曾來過太陽系，並向地球發射小型探測器。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

綜合《每日郵報》、NBC報導，哈佛天文學權威勒布（Avi Loeb）及美國國防部UAPTF主任寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）1日發布一篇長達6頁的報告，他們在文章中假設，外星人很久以前就在銀河系發射一艘「航空母艦」，讓他們對有興趣的星球發送小型探測器——包括地球。

勒布和寇克派屈克指出，「人造星際物體可能是一艘可能是一艘母艦，在接近地球的過程中釋放出許多小型探測器，這種模式與NASA沒有太大不同。」

他們也說，目前的天文望遠鏡，如我們熟知的韋伯望遠鏡無法捕捉到這麼小的物體，美國太空軍（USSF）的雷達監測系統「太空柵欄」（Space Fence）及「深太空雷達」（deep space radar）則可以在3萬6000公里高空捕捉到1米長的「不明空中現象」（UAP，過去稱UFO）。

▲▼斥候,Oumuamua。（圖／翻攝自NASA）

▲勒布認為，「斥侯」（Oumuamua）應該是外星生物探測用的探測器。（圖／翻攝自NASA官網）

他們認為，2017年墜落的隕石「斥候」（Oumuamua，夏威夷語）很有可能就是外星生物探測用的探測器。

勒布曾在2021年出書闡述「斥候」來自外星的論據。當時它以奇怪的方式劃過天際，其速度之快並且沒有彗尾。通常情況下，物體在靠近太陽時會加速被甩至另一側，越過太陽後速度逐漸降低。但「斥候」經過太陽時卻有加速跡象，顯示它除太陽引力外還受到某種推力。

勒布接受採訪時透露，他將在5月進行一次探索，從太平洋打撈隕石「斥候」的碎片，進一步研究它是否為人工製造，這次考察預計花費150萬美元（約新台幣4600萬元）。

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