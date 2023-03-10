蔣萬安遭冒名！2萬粉絲「抖音」帳號是假的　議員批放任招搖撞騙

▲蔣萬安日昨出席台北市政府警察局「數位科技戰情中心」揭牌典禮。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

近年來社群媒體發達，是不少政治人物愛用的宣傳管道，但民進黨議員林延鳳爆料，台北市長蔣萬安2.16萬粉絲之抖音（TikTok）帳號竟是假的，被冒名3個月渾然不覺，經她索資後、拖到3月8日才報警，顯見對網路詐騙、假訊息與資安管控都有所疏漏。林呼籲，警察局趕緊找出藏在「假蔣萬安」背後的幕後黑手。

台北市議員林延鳳10日指出，蔣萬安市長被盜帳號三個月渾然不知，經她本月3日提出書面質詢提醒才曉得，且竟拖到8日報警，選擇讓這位「假蔣萬安」持續逍遙法外，顯見對網路詐騙、假訊息與資安管控都有所疏漏，適逢總統大選將至，這種問題更不能輕忽，呼籲警察局應對該案提出專案報告、加速找出那位藏在「假蔣萬安」背後的幕後黑手，並對此類假冒他人帳號，已涉刑事不法之案件列專案嚴查，資訊局、教育局等府內機關也應落實宣導抖音資安疑慮與「假消息」識讀，並嚴禁公務用通訊產品安裝該項存有資安疑慮之軟體。

林延鳳表示，以「＠wanan.chiang」為帳號、有蔣萬安大頭照與姓名之抖音帳號，從去年12月11日便開始更新各種蔣萬安的短影音，吸引2.16萬粉絲追蹤，按讚數更達13.03萬，讓她一度以為是官方帳號，懷疑蔣不顧資訊局警告，本月3日以「蔣市長還要用抖音嗎？」提出書面質詢，未料市府9日回函稱「蔣萬安市長並無開設抖音帳號，該帳號係外界不明人士假蔣市長名義所為，本府已向警察局報案」。

林延鳳質疑，市府這種後知後覺、「無要無緊」的態度，如果讓這位「假蔣萬安」能在外透過私訊招搖撞騙，甚至在取得多數網友信任後，用AI或「Deepfake」假冒市長上傳影片，發布市政假消息，市民若因此受害，誰來負責？

而根據警察局回報之資訊，蔣萬安的抖音假帳號有5組之多，但礙於抖音屬中國設立之網站，無調閱機制窗口，只能檢舉下架；林延鳳擔心，抖音將成為中國企圖影響明年總統大選之破口，成為2020年「中國介選」捲土重來的武器。

林延鳳認為，正值世界各國都對「抖音」存有疑慮，美國參議院更有跨黨派議員提案授權政府得禁用「抖音」之際，我國政府不分中央或地方，都應當正視其背後之資安、國安，甚至「資訊戰」之疑慮，除了平日資安宣導之外，更應積極讓一般民眾了解「演算法背後的真相」可能是不實資訊的溫床，而「抖音」影片曾帶動對青少年諸多不良影響，如「昏迷挑戰」、「偷車挑戰」、「龍之氣息」等都造成各地孩童死傷意外，故教育局也不能置身事外，應透過學校教育，傳遞學生應如何「正確使用社群媒體」或「判讀真假訊息」之觀念。

林延鳳強調，作為市長的蔣萬安既然深受其害，應當更加嚴謹看待、有所作為，要從「受害者」變成「除害者」，會持續關注警方追查此案進度，並於開議後針對有關資安問題續為質詢。