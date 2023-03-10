　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安遭冒名！2萬粉絲「抖音」帳號是假的　議員批放任招搖撞騙

▲▼蔣萬安出席台北市政府警察局「數位科技戰情中心」揭牌典禮。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安日昨出席台北市政府警察局「數位科技戰情中心」揭牌典禮。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

近年來社群媒體發達，是不少政治人物愛用的宣傳管道，但民進黨議員林延鳳爆料，台北市長蔣萬安2.16萬粉絲之抖音（TikTok）帳號竟是假的，被冒名3個月渾然不覺，經她索資後、拖到3月8日才報警，顯見對網路詐騙、假訊息與資安管控都有所疏漏。林呼籲，警察局趕緊找出藏在「假蔣萬安」背後的幕後黑手。

台北市議員林延鳳10日指出，蔣萬安市長被盜帳號三個月渾然不知，經她本月3日提出書面質詢提醒才曉得，且竟拖到8日報警，選擇讓這位「假蔣萬安」持續逍遙法外，顯見對網路詐騙、假訊息與資安管控都有所疏漏，適逢總統大選將至，這種問題更不能輕忽，呼籲警察局應對該案提出專案報告、加速找出那位藏在「假蔣萬安」背後的幕後黑手，並對此類假冒他人帳號，已涉刑事不法之案件列專案嚴查，資訊局、教育局等府內機關也應落實宣導抖音資安疑慮與「假消息」識讀，並嚴禁公務用通訊產品安裝該項存有資安疑慮之軟體。

林延鳳表示，以「＠wanan.chiang」為帳號、有蔣萬安大頭照與姓名之抖音帳號，從去年12月11日便開始更新各種蔣萬安的短影音，吸引2.16萬粉絲追蹤，按讚數更達13.03萬，讓她一度以為是官方帳號，懷疑蔣不顧資訊局警告，本月3日以「蔣市長還要用抖音嗎？」提出書面質詢，未料市府9日回函稱「蔣萬安市長並無開設抖音帳號，該帳號係外界不明人士假蔣市長名義所為，本府已向警察局報案」。

林延鳳質疑，市府這種後知後覺、「無要無緊」的態度，如果讓這位「假蔣萬安」能在外透過私訊招搖撞騙，甚至在取得多數網友信任後，用AI或「Deepfake」假冒市長上傳影片，發布市政假消息，市民若因此受害，誰來負責？

而根據警察局回報之資訊，蔣萬安的抖音假帳號有5組之多，但礙於抖音屬中國設立之網站，無調閱機制窗口，只能檢舉下架；林延鳳擔心，抖音將成為中國企圖影響明年總統大選之破口，成為2020年「中國介選」捲土重來的武器。

林延鳳認為，正值世界各國都對「抖音」存有疑慮，美國參議院更有跨黨派議員提案授權政府得禁用「抖音」之際，我國政府不分中央或地方，都應當正視其背後之資安、國安，甚至「資訊戰」之疑慮，除了平日資安宣導之外，更應積極讓一般民眾了解「演算法背後的真相」可能是不實資訊的溫床，而「抖音」影片曾帶動對青少年諸多不良影響，如「昏迷挑戰」、「偷車挑戰」、「龍之氣息」等都造成各地孩童死傷意外，故教育局也不能置身事外，應透過學校教育，傳遞學生應如何「正確使用社群媒體」或「判讀真假訊息」之觀念。

林延鳳強調，作為市長的蔣萬安既然深受其害，應當更加嚴謹看待、有所作為，要從「受害者」變成「除害者」，會持續關注警方追查此案進度，並於開議後針對有關資安問題續為質詢。

ET快訊
「對義大利一定更不敢用！」台南Josh曝慘敗1問題：到底為什
快訊／林書豪「發燒脫水」無法出賽！　和林志傑夢幻對決落空
奪命影像曝！　義守男大生「遭貨車逆撞」慘死
中國隊「2大驚奇」可嘴一輩子！　鄉民炸鍋
畫面曝！　板橋女被電梯「攔腰夾15分鐘」慘死
中華隊今拚開胡！　最新賠率出爐
慈濟大學也要合併！　教部證實：審議中
快訊／失聯上兵仍未尋獲　軍方點出「他有這問題」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統人選侯友宜呼之欲出！　王鴻薇：但犯不著把郭台銘推給其他黨

鴨蛋今每台斤漲3元　陳吉仲稱「正常」：反映飼料成本、加工需求

兩岸10航點今起復航　陳建仁：釋出台灣最大善意

海軍「點45手槍」遭模型槍魚目混珠　邱國正致歉：要徹底檢討

蔣萬安遭冒名！2萬粉絲「抖音」帳號是假的　議員批放任招搖撞騙

謝國樑疑交部選前就知基捷漲價　王國材：2月初經費確定

蔡英文將在紐約演說？　吳釗燮低調未回應

黑道豪奢春酒　林右昌：囂張行徑要付出代價「警局長績效指標」

恢復兩岸航點同步開放陸客？　王國材：大陸觀光也要開

快訊／二膽島失聯上兵仍未尋獲　邱國正不排除有「這原因」

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

總統人選侯友宜呼之欲出！　王鴻薇：但犯不著把郭台銘推給其他黨

鴨蛋今每台斤漲3元　陳吉仲稱「正常」：反映飼料成本、加工需求

兩岸10航點今起復航　陳建仁：釋出台灣最大善意

海軍「點45手槍」遭模型槍魚目混珠　邱國正致歉：要徹底檢討

蔣萬安遭冒名！2萬粉絲「抖音」帳號是假的　議員批放任招搖撞騙

謝國樑疑交部選前就知基捷漲價　王國材：2月初經費確定

蔡英文將在紐約演說？　吳釗燮低調未回應

黑道豪奢春酒　林右昌：囂張行徑要付出代價「警局長績效指標」

恢復兩岸航點同步開放陸客？　王國材：大陸觀光也要開

快訊／二膽島失聯上兵仍未尋獲　邱國正不排除有「這原因」

中華隊派江少慶搶勝　運彩看好義大利贏球

快訊／林書豪病容曝光！臉色蒼白為缺戰道歉：只能躺在這

無人機闖機場！他PO網炫耀被檢舉　「還欠勞保費」慘被追繳34萬

白俄羅斯總統盧卡申科簽署法案　叛國官員軍人可處死

最美「做工的人」！八大轉職建築工地　她成豪宅指定「鐵娘子」

首爾最新5玩法！逛新開百貨、體驗人生四連拍　憑1卡免費玩200景點

聯手女友妹騙學妹3P！誆「讓嬰靈以為我是他爸」　性侵還拍7淫片

雲林縣議長涉貪！張麗善出面回應了：盼檢調勿枉勿縱

總統人選侯友宜呼之欲出！　王鴻薇：但犯不著把郭台銘推給其他黨

笑到併軌！輕鬆小品攜手漫才表演團體達康.come　帶你FUN輕鬆

黑幫春酒門口2排辣妹迎賓　百警到場驅趕、荷槍戒備！

政治熱門新聞

快訊／二膽島失聯上兵仍未尋獲　邱國正不排除有這原因

防疫再鬆綁！　陳建仁：確診輕症免隔離、自主健康管理0+N

兩岸恢復10直航點　總統府回應了

新北市府批「嘴砲亂國」　民進黨回嗆：遞交連署書哪裡無中生有？

批賴清德「落跑始祖」　民眾黨：還記得辜負選民期待多少次？

兩岸10航點明恢復　含廣州、深圳、福州等

快訊／金門二膽島1上兵今早失聯　陸軍至今找不到人

曾預言基捷是騙局！　柯文哲憶「這事」籲林右昌：別再批撈過界

把陳水扁抓回去坐牢？　蔡清祥：依法保外就醫

樑子結上了！徐巧芯槓賴清德　放話喊：要變身賴清德專家

牙醫史書華FB粉專「啪沒了」鍾沛君：爽啦！

黑道豪奢春酒　林右昌：囂張行徑要付代價「警局長績效指標」

連願與柯合作　柯辦反擊這一句

羅智強再找來「這大咖」任榮譽主委　因屏東選戰結下良緣

更多熱門

相關新聞

連願與柯合作　柯辦反擊這一句

連願與柯合作　柯辦反擊這一句

面對2024總統大選，國民黨副主席連勝文9日表示，自己是國民黨內對民眾黨主席柯文哲「最有意見的人」，不過若為了國民黨，即便對柯再有意見，都願意與對方合作。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡晚間回擊，不要再陷入「非藍即綠」的邏輯惡性循環，國民黨應先做好內部整合才是當務之急。

曲目「鄭明析交響詩」　她爆攝理教週日將公演　

曲目「鄭明析交響詩」　她爆攝理教週日將公演　

3／18啟動！北市闢5線「免費掃墓公車」

3／18啟動！北市闢5線「免費掃墓公車」

蔣萬安撂話：絕不容許黑道肆意橫行

蔣萬安撂話：絕不容許黑道肆意橫行

6局處被爆缺額嚴重　北市這樣說

6局處被爆缺額嚴重　北市這樣說

關鍵字：

蔣萬安台北市台北市長林延鳳

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

背叛生3胎老婆！男星出軌未成年少女毀事業　躲入深山劈柴隱居

陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

他酸國球該換　網曝台灣「1球類」真的強

廟會陣頭遭阿嬤「闖陣」　神將抓狂暴走

蛤蜊吐沙「滴1物」鮮度升2.8倍　他實測成功

忙老屋翻新！屋主嬤「誇張舉動」師傅傻了

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面