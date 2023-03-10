以為會被日本虐　「中國隊1表現」台灣球迷給100分：還有全壘打

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

世界棒球經典賽東京巨蛋B組賽事，昨（9）晚日本對戰中國，終場以8比1拿下首勝，雖然中國隊輸了比賽，但不少台灣網友看完後紛紛驚呼「中國隊變強了」，與以往認知的中國隊差很多，尤其是前7局的表現，可說是100分，話題引發熱議。

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▲經典賽中國隊王唯一。（圖／達志影像／美聯社）

原PO在PTT發文，「這把中國隊表現大家給幾分？」昨日的中日大戰，中國隊的表現讓他很驚訝，不管是教練調度、打者表現、投手、守備，都很明顯與以前認知的中國隊不一樣，尤其在面對日本全明星隊，「可以尻他一發又能KKK國內王」，這些都是中華隊做不到的事情。

對此，網友對於中國隊的表現給予高度評價，「前七局真的100」、「前七局碾壓中華隊」、「滿分10分的滿分」、「100了吧，能跟有大谷的日本打成這樣」、「有全壘打+輸不到10分，可以給100了吧」、「不想承認，但真的不錯」、「投手比台灣穩」、「反觀我們不知道自己在緊張在怕什麼」、「一開始覺得只是來被虐的，結果比想像中有韌性」。

▲網友驚呼「中國隊變強了」。（圖／翻攝自PTT）

其中，不少人都提到，中國隊面對夢幻日本隊，在前七局能頂住壓力，後面比分才被拉開，光是這一點就很值得鼓掌，「人家整場比賽都咬著，後面才被突破，球一顆一顆投，節奏很穩定」、「不錯啦，撐到8局才被拉開」、「前7局頂住壓力，很厲害了」、「雖然最終爆掉了，但前七局還是不錯的」。

中國總教練崔納（Dean Treanor）賽後受訪坦言，對到大谷翔平是一項艱難的挑戰，但球隊其實有些策略奏效，「我們確實有些不錯的揮擊，但你知道的，翔平就是翔平，他展現應有身手，告訴大家他是誰。」他也觀察出，大谷翔平投球策略有一點不同，「不得不說，對我們很有效，我不清楚他是否做了什麼研究，但很明顯，投得非常好。」