雲林「鵝媽媽鵝童樂園」獲認證環保育樂場所　副縣長送紅榜

▲雲林「鵝媽媽鵝童樂園」榮獲行政院環保署銅級環保育樂場所認證，副縣長謝淑亞今（9）日親送紅榜恭賀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六「鵝媽媽鵝童樂園」榮獲行政院環保署銅級環保育樂場所認證，是全台第4家、雲林唯一。副縣長謝淑亞今（9）日親送紅榜恭賀，在董事長陳宏杰帶領下走入園區觀摩資源循環、減碳新生活實踐。謝淑亞指出，鵝媽媽鵝童樂園以行動支持服務類環保標章制度，促進綠色經濟及環境效益。

鵝媽媽董事長陳宏杰說，很榮幸獲環保標章環境場域認證，感謝縣府、環保局一路協助督促，鵝媽媽 鵝童樂園從接手勞工育樂中心ROT後，致力於環保綠能環境教育場域推廣，除今日得到環保標章認證外，未來還是會努力朝環境教育場域認證目標前進。

▲鵝童樂園成立於2020年，以生態與遊憩體驗為營運宗旨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副縣長謝淑亞指出，面對全球氣候變遷，沒有人是局外人。2050淨零排放已成為全球議題，路徑將以能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等四大轉型，及科技研發、氣候法制兩大治理基礎，輔以十二項關鍵戰略，落實淨零轉型目標，雲林縣要接軌國際，特別訂定今年為「減碳生活行動年」。

副縣長謝淑亞表示，期盼透過政府帶領民眾一同落實減碳生活，提升全民環境素養，共同愛護地球，2050淨零轉型不僅攸關競爭力，也關係環境永續，遏止全球暖化造成的氣候衝擊，希透過企業共同善盡社會責任，推動環保，成為進步共好的動力。

雲林縣環保局說明，服務類環保標章主要規範管理場所之企業環境、節能措施、省水措施、綠色採購、污染防制等六大措施，以鼓勵業者主動降低營運時所產生的環境衝擊，並藉由市場機制，帶動環境保護，接軌國際。

環保局長張喬維表示，鵝媽媽 鵝童樂園取得服務類環保標章育樂場所認證，是全國第四座，也是雲林縣唯一一座，環保局後續亦將輔導其朝環境教育場域邁進；另配合文觀處觀光旅遊景點，環保局積極導入環境教育生活概念，推廣雲林縣觀光之餘，更做好環保永續。

▲雲林「鵝媽媽鵝童樂園」榮獲行政院環保署銅級環保育樂場所認證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）