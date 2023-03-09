空品拉警報！桃園至雲林14測站亮紅燈　環保署：估周末改善

▲今許多地區空氣品質不佳，桃園到雲林共14測站亮紅燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

由於今天環境風場偏東風，西半部擴散條件不佳，根據環保署今（9日）上午11時最新觀測資料，全台共15測站空氣品質達到紅色警示等級，其中14測站分布在桃園至雲林一帶，以及離島金門測站，另有20測站達到橘燈，環保署指出，紅燈代表「所有族群應減少在戶外活動」，提醒民眾注意，預計周末隨冷氣團南下帶來水氣，空品才會改善。

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平風速弱，且垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；北部易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「紅色警示」等級。

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▲受偏東風影響，今天上午桃園到雲林空品不佳，已有14測站亮紅燈。（圖／環保署提供）

而根據環保署上午11時的最新觀測資料，全台共有15測站空氣品質達到紅色警示等級，其中14測站分布在桃園至雲林一帶，以及離島金門測站，另有20測站達到橘燈，分布在新北到嘉義縣一帶，環保署指出，紅燈代表「所有族群應減少在戶外活動」，橘色代表「對敏感族群不健康」，提醒民眾注意。

環保署表示，明（10日）環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周六（11日）環境風場仍是偏東風，環保署指出，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。