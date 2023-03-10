他搭機一半「死在座位上」　旅客目睹嚇哭！狂壓40分鐘CPR救不回

▲英國廉航Jet2遇上旅客猝死的緊急狀況。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合外電報導

英國廉航Jet2發生遺憾事件，一名男性旅客在座位上突然失去生命跡象，被空服員發現後，搬至走道上實施心肺復甦術（CPR）40分鐘，直至緊急迫降落地，卻仍未能挽回一命，而全程目睹的其他旅客極度震驚，甚至有人嚇哭了。

《每日郵報》等外媒報導，本事件發生於7日晚間，LS110航班從土耳其觀光重鎮安塔利亞（Antalya）飛往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow），距離落地只剩下40分鐘，未料發生不幸。

匿名旅客受訪回憶，所有機組人員突然朝向身後座位跑去，他轉頭只見男子被拉到走道上，接受人工呼吸及心肺復甦，「機長通知我們，由於機上發生醫療事件而必須緊急迫降。我們要在機艙燈光全亮的狀況下降落，這滿可怕的，因為你知道那非常危險。」

飛機起降期間有所謂的「黑色13分鐘」，比較容易發生意外。機組人員必須非常集中精神執行任務，也會要求「調暗客艙燈光」，若因為各種意外因素導致客艙斷電，旅客能夠更快適應黑暗環境，再遵照空服員指示逃生。

▲Jet2是英國的廉價航空。（圖／達志影像）



Jet2客機在格拉斯哥機場落地後，醫護立刻登機檢查，但很快宣布該名男子不治。匿名旅客說，「飛機上的每個人都很沮喪，但在事件發生期間，Jet2工作人員非常專業且保持尊重。」

蘇格蘭警方證實7日晚間7時20分左右接獲通報，將把此案交由檢方調查。Jet2也發表聲明，對於過世旅客的親友表達哀悼之意。