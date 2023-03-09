23歲新手爸難忍1歲兒吵他睡覺　每周「教育」菸燙棍打害破頭瀕死

▲高雄1歲幼童遭父親虐打瀕死。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名從事網拍的吳姓男子（23歲）因為工作日夜顛倒，白天想補眠時，1歲的兒子卻吵鬧不停，吳男竟從去年8月起，幾乎每周都拿塑膠棍棒教訓兒子，導致兒子顱內出血、顱骨骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，雙側視網膜出血，幾乎瀕死，送醫急救時才讓事件曝光，吳男今（9）日被檢方依殺人未遂重罪起訴。

檢方指出，吳男是經營網路買賣為業，生活日夜顛倒，常常在白天補眠，而1歲的兒子因活潑好動，常會影響吳男的睡眠，沒想到吳男竟從去年8月起，以每周一次的頻率，起先以罰站的方式處罰吳童，命令其安靜罰站。

後來吳男逐漸失去耐心，竟以塑膠棍（T字型條狀物）朝吳童大腿後側鞭打，或疑似以菸蒂觸燙，如吳童大聲尖叫，吳男則會朝頭部鞭打，致吳童頭部、面部、胸腹部、上肢部、下肢部、足部等多處瘀傷。

去年11月10日晚間，吳男再度持塑膠棍毆打吳童頭部及大腿後側，造成吳童顱內出血、顱骨骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，雙側視網膜出血等傷，經送醫急救，一度呈現昏迷狀態，送醫急救引流才搶救回一命。

醫院轉報警方，才揭發吳男的犯行，吳男被捕後坦承有對兒子動手，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准，檢方今（9）日偵結，依殺人未遂罪將吳男提起公訴，全案移審法院後，吳男也被裁定繼續羈押。