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看不見的光害！　台東偏鄉義診...眼醫醫示警：陽光+藍光最傷眼

▲部東眼科10年後再度前進大武鄉義診，現場湧進百餘年女老少。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲部東眼科10年後再度前進大武鄉義診，現場湧進百餘年女老少。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛福部台東醫院眼科在中斷10年後再度踏進大武鄉義診，男女老少100多人擠滿大武家扶中心場地；一如眼科醫師謝靜茹預料，老人家以白內障、青光眼和糖尿病引發的眼疾為大宗，學童青少年視力尚可，但她提醒，偏遠鄉鎮有2道光是造成視力衰退、惡化的主因。

「就是陽光和藍光！」謝靜茹解釋，南迴線鄉鎮一年當中春夏秋三季陽光強烈，如果沒有適當防護，強光中的紫外線對人眼傷害極大。她舉例，部落長輩大多仍在田間工作，一整天下來眼球暴露在強烈陽光中的時間極有可能超過6~8小時，雖然不是直射但周遭物體或是自然界反射對視力都造成威脅。她建議老人家、中壯年和青年子弟外出工作，「配戴適合的太陽眼鏡或是抗UV護目鏡真的很重要」，至少可以隔離外界有害光線保護雙眼。

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▲部東眼科10年後再度前進大武鄉義診，現場湧進百餘年女老少。（圖／記者楊漢聲翻攝）

64歲的董小姐因為回鄉照顧父親，聽到有眼科義診從加羅板部落騎車10多分鐘趕到現場，她說在竹科工作10多年後已經感覺眼睛常常癢癢的分泌物也多，但是工作忙碌一直沒有認真找醫生看，這次診察發現黃斑部初期病變，「常常睡不著就拿起手機滑到入睡」，她不好意思地說。

謝靜茹也發現，比起陽光，手機藍光才是現代人最需要重視的傷害；住在大武市區的潘媽媽帶著2位就讀國小的女兒檢查視力，雖然姐妹花視力幾乎滿分，潘媽媽仍然一臉無奈：「每次叫她們不要再看手機都講不聽！」隔著口罩似乎仍能看見媽媽的憂心。

眼科義診再度獲得新北市典暉科技公司暖心支援，預計送出20多副愛心眼鏡給大武地區的長輩，當天驗光完成之後擇日送達，希望保護長輩視力；部東眼科義診於3/29關山家扶中心、4/26成功家扶中心都將陸續舉辦。

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