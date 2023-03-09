快訊／疫情連5周降！本土+9403「比上周大減3成」　另增49死

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情續降！中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增9403例本土病例及181 例境外移入，另確診個案中新增49例死亡。今日本土病例比起上周四相比降幅達31.9%，另上周本土病例累積增加7萬8463例，已經連續5周呈現下降。

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內上週(3/3-3/9)平均每日新增10,609例COVID-19確定病例，其中為10,439例本土個案及170例境外移入；另上週平均每日新增研判52例死亡。新增病例較前一週呈下降趨勢。另新增檢出37例Omicron亞型變異株確定病例，分別為33例本土個案及4例境外移入。

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指揮中心表示，各縣市上週本土病例平均每日新增為：新北市(1,945例)，高雄市(1,326例)，臺中市(1,275例)，桃園市(1,207例)，臺南市(944例)，臺北市(887例)，彰化縣(434例)，新竹縣(307例)，屏東縣(283例)，新竹市(257例)，宜蘭縣(253例)，苗栗縣(225例)，雲林縣(223例)，基隆市(180例)，南投縣(172例)，嘉義縣(158例)，花蓮縣(129例)，嘉義市(109例)，臺東縣(68例)，金門縣(34例)，澎湖縣(21例)，連江縣(2例)。另上週死亡個案中，94%具慢性病史、65%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。自2020年起國內COVID-19累計10,143,788例確診、18,371例死亡。

▲3/9當周新冠肺炎趨勢圖。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，上週檢出之Omicron亞型變異株中，33例本土個案為22例BA.2.75、7例BA.5、2例BQ.1、1例BF.7、1例BA.2；4例境外移入為1例BA.2.75、1例BF.7、1例BQ.1、1例XBB(均非XBB.1.5)。目前本土主流病毒株仍為BA.2.75，BA.5次之。WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，須持續密切關注，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

▲新興變異株監控統計。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數持續下降，中重症數及死亡數雖於高點後下降，惟人數仍多，持續呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

▲本土病例分析。（圖／指揮中心提供）