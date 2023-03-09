嘉義中埔達天宮神尊相約長鬍鬚　10年長12公分！信眾見證神蹟

記者翁伊森／嘉義報導

人類長鬍子不稀奇，但嘉義中埔卻有一廟宇裡的神明鬍子及眉毛，竟跟人一樣隨時間越來越長！這兩尊神像樣貌莊嚴肅穆，讓人嘖嘖稱奇的卻是兩尊神像的黑色鬍鬚，居然會跟人類一樣，隨著時間而年年增長，讓不少信眾前往該廟一睹神蹟。

▲ 嘉義中埔金蘭達天宮神明隨時間鬍鬚變長，讓不少信眾直稱是神蹟。（圖／記者翁伊森翻攝）

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嘉義中埔金蘭村達天宮內供奉的玄天上帝及池府王爺神像，黑色鬍子隨著時間年年增長，10年期間兩尊神像分別增長12至15公分，玄天上帝變長12公分，池府王爺鬍鬚變長15公分，眉毛也增長2公分，奇特的景象，讓信眾認為真的是「神蹟顯獻」。

▲ 嘉義中埔金蘭達天宮主任委員陳盈良(圖中)、陳宏達副主任委員(圖右)、張國長常務監事(圖左) 。（圖／記者翁伊森翻攝

達天宮主任委員陳盈良表示，「廟內神尊自2013年開始由不同年代、師傅雕刻兩批不同的神尊、都一樣會增長，甚至有信眾將神明請回北部信奉，卻也意外發現請回的神明鬍鬚變長，讓大家對此神蹟都認為說，是廟宇裡的神明神威顯現，之前甚至廟內還有搏出立杯，歷經兩三次地震仍不受影響，在在都證明神蹟存在。」

▲ 嘉義中埔金蘭達天宮也出現立杯，但歷經地震依舊不動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

有民眾表示，就民俗角度來看表示好彩頭的意思，象徵添福、添壽，神明準備要大顯神威。