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社會 社會焦點 保障人權

打工兼度假騙上鉤！4年輕人淪「豬仔」被囚虐24天　詐團5煞落網

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名何男6日到國泰世華銀行臨櫃申辦網銀約定轉帳，被行員發現其帳戶顯示經常有數10萬元金流交易，行員立即通報民族路派出所前往追查，破獲以汪姓犯嫌(23歲)為首的5人詐騙集團，在網路刊登「打工兼度假」徵才，有4名20多歲的年輕人前往求職，卻淪為人頭戶，有的被拘禁長達24天，若不從被爆打到身上都是瘀青傷痕，相當的悲慘。

▲彰化警分局破獲詐騙集團救出4名拘禁人頭戶。（圖／記者唐詠絮攝 翻攝）

▲詐騙集團被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化警分局破獲詐騙集團救出4名拘禁人頭戶。（圖／記者唐詠絮攝 翻攝）

▲詐騙集團暴打4名拘禁人頭戶。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化警分局初步調查，何男於月初聽信集團謊稱可以打工度假賺錢，卻在上車後即遭詐欺集團帶至台中別墅監視囚禁，並遭沒收手機、證件、自然人憑證及存摺金融卡，經調查發現何姓被害人被詐欺集團載回彰化市區某汽車修配場，為確保被害人安全，專案小組立即發動救援行動，當場查獲汪姓主嫌等5名成員，並順利尋獲其他遭監禁的3人。

▲彰化警分局破獲詐騙集團救出4名拘禁人頭戶。（圖／記者唐詠絮攝 翻攝）

▲詐騙集團赫見毒咖啡包。（圖／記者唐詠絮攝）

警方在現場清查除被害人證件、存摺及手機外，尚查獲嫌疑人施暴所用的武士刀、球棒、棍棒、高爾夫球桿及手銬等犯案工具，並查扣犯罪所得BMW自小客車1輛及20萬餘元。

據悉詐騙集團將詐騙所得轉入人頭帳戶後，再透過約定轉帳轉出其他帳戶藏匿，其中有被害人被拘禁時間長達24天、若不從就以暴力凌虐的方式處理，經檢警調查後全案將汪姓等5嫌依涉嫌詐欺、妨害自由、洗錢防制法及組織犯罪防制條例隨案移送地檢偵辦，並經汪、孫及謝犯嫌羈押獲准；剛加入1天的陳嫌以5萬元交保。

▲彰化警分局破獲詐騙集團救出4名拘禁人頭戶。（圖／記者唐詠絮攝 翻攝）

▲彰化警分局破獲詐騙集團救出4名拘禁人頭戶。（圖／記者唐詠絮翻攝)

彰化警分局分局長張明盛表示，詐騙集團會利用社群網路廣告，謊稱可以幫忙申請貸款，或以包吃包住、打工度假等假求職名義，並強調只要攜帶證件、存摺提款卡，就可以輕鬆工作、時間自由，提醒民眾不要貪圖一時利益淪為共犯，遇到可疑的借貸、求職廣告，可以撥打110或反詐騙165專線，向警方諮詢避免受害，否則除面臨官司及被害人求償外，還遭詐騙集團控制行動自由，暴力迫害，危害自身安全。

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