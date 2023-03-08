酒駕撞死人！26歲男醉到斷片「正面曝光」　同車女友：不知他有喝

記者黃彥傑、陳雕文、陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三重區疏洪五路二段15號越堤道8日中午11時許發生酒駕死亡車禍，50歲的許姓工人騎車外出，卻遭酒駕賓士撞斃慘死。警方調查，肇事的李姓駕駛(26歲)無業，昨(7日)深夜與好友在林森北路喝酒喝到斷片，連怎麼回家的都不知道，今早醒來酒意未退，就開車載會計女友上班，沒想到竟會撞死人。坐在副駕的女友也向警方表示，不知道男友喝酒，根本沒聞到酒味。

▲酒駕的26歲李男移送時不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

監視器畫面拍下，死者許男當時騎車行經疏洪道，打了方向燈準備左轉，但卻遭後方賓士轎車逆向高速撞上，許男整個人被撞飛凌空翻滾5圈，還來不及落地，再遭賓士「二度撞擊」，夾在車頭與護欄間，當場腦液滲出慘死。

警方調查，肇事的李男相當年輕，目前無業，昨晚與好友前往林森北路喝酒狂歡，一路喝到凌晨兩點，還醉到斷片，連怎麼回家的都不知道，只知道自己醒來就在家了；上午明知自己仍在宿醉，但仍開車載著會計女友出門上班，不料竟會釀成大禍，酒測值達0.5mg/L，明顯超標，當場依現行犯逮捕。稍早李男訊後移送分局，過程不發一語。

根據酒駕新制法規，同車乘客也需連坐受罰，最高可罰新台幣1萬5000元。警方詢問會計女友，她則表示，根本不知道男友有喝酒，身上也沒聞到酒味。

遭撞斃的許男死狀悽慘，左大腿明顯變形、全身多處擦、挫、撕裂傷，且頭部受到重創，耳孔還有腦液流出；高齡8旬的老母親接獲噩耗後趕赴醫院，情緒崩潰到無法言語，難以替愛子簽署死亡證明。目前死者遺體已運往板殯，家屬也前往料理後事。

▼三重疏洪道今午傳出嚴重死亡車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）