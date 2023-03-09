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尹錫悅4月底赴美國是訪問！南韓加速推動「加入QUAD」　引中國反彈

▲▼美國總統拜登首訪亞洲，和南韓總統尹錫悅會晤。（圖／路透）

▲去年5月尹錫悅就任南韓總統後不久，拜登旋即訪韓會晤尹錫悅。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓今年適逢建交70周年，為此美國總統拜登邀請南韓總統尹錫悅夫婦於4月26日前往美國進行「國是訪問」（State visit），包括在白宮設宴款待尹錫悅，突顯美韓同盟在應對北韓（朝鮮）核武導彈威脅、維護印太地區和平穩定的重要性。另外，南韓政府高層透露，以加速推動參與「四方安全對話」（QUAD）工作小組。

根據《韓聯社》，去年5月尹錫悅就任南韓總統不久後，拜登曾親自訪問南韓首爾，此次則由拜登主動邀請尹錫悅於4月26日前往美國進行國是訪問，不僅是南韓前總統統李明博2011年訪美後，睽違12年南韓總統赴美國是訪問，而尹錫悅更是成為拜登政府2021年1月上台以來，繼法國總統馬克宏以後，第2位以國賓身份訪美的國家元首。

美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）於當地時間7日發表聲明，表示總統拜登與吉爾夫人將於4月26日迎接以國賓身分訪美的南韓總統尹錫悅、南韓第一夫人金建希，國是訪問行程中還包含了在白宮設晚宴款待。

美國白宮聲明指出，此次邀請尹錫悅訪美國是訪問的目的為紀念美韓同盟70周年，美韓同盟對於增進韓半島（朝鮮半島）、印太地區與全球和平穩定繁榮上相當重要。

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

尚皮耶該日在例行記者會上也提到，拜登邀尹錫悅訪美進行國是訪問，強調拜登政府上任以來，南韓對美國投資達數百億美元，不僅強化產業供應鏈，提升美國經濟競爭力，還讓美韓兩國關係更加敦厚，美韓同盟夥伴關係已提升至史無前例的層次。

南韓總統辦公室宣傳首席金恩慧則在深夜透過書面報告證實，尹錫悅預計4月底受拜登邀請前往美國進行國是訪問的消息。據悉，國是訪問不同於正式訪問、工作訪問，其追求非常正式的接待規格，包括設國宴、禮炮21響、檢閱儀仗隊、高層歡迎與歡送儀式，受邀國元首入住美國「國賓館」布萊爾賓館（Blair House）。

隨著美韓同盟關係更加緊密，南韓政府高層人士於美東時間7日在美國華府透露，南韓政府將加速推動參與由美國所主導的「四方安全對話」（QUAD）的工作小組。

目前QUAD由美國、日本、印度、澳洲等4國組成，在拜登政府上台後地位提升，4國元首舉行面對面的領袖高峰會。該名南韓政府高層人士指出，南韓雖然未實際加入，但尹錫悅政府多次強調QUAD在印太地區戰略上的重要性。

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅參選南韓總統時就疾呼，應推動加入QUAD。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》指出，尹錫悅在參選總統時就在外交政見上承諾，未來將推動南韓加入QUAD的疫苗、氣候變遷、新興技術工作小組，在取得各項領域上的合作後謀求正式加入QUAD的機會。

不過南韓政府推動加入QUAD的消息一出後，旋即引來中國的反彈。中國遼寧省社會科學院朝鮮半島問題專家呂超表示，美日韓軍事同盟是一條危險的道路，不僅危及地區和平穩定，也會對南韓的國防安全和經濟招致危險；至於中國外交部發言人毛寧則將QUAD形容為「挑動對立、封閉排他的小圈子」。

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