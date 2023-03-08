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女「暈船」天菜帥哥！畢生積蓄全投虛擬貨幣　慘被騙919萬

▲金門女在網路上認識帥哥，不料對方卻是詐騙集團，畢生積蓄慘遭騙光。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門女在網路上認識帥哥，不料畢生積蓄慘遭騙光。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門女子小花（化名）去年12月在在臉書認識暱稱「陳天明」之男子，經LINE聊天後認定對方是真愛，並在對方介紹下投資虛擬貨幣，遂將畢生積蓄919萬元，分53筆陸續投入，但當要提領獲利款項時，被客服要求繳交保證金，且也連繫不上陳天明，才如夢初醒，驚覺自己受騙，於是昨（7）日前往警局報案。

▲▼金門女在網路上認識帥哥，不料對方卻是詐騙集團，畢生積蓄慘遭騙光。（圖／記者林名揚翻攝）

金門警方指出，近年來假投資詐騙橫行，常見潛藏於臉書社群或交友軟體俟機行騙，待與被害人加好友後，進一步取得信任，再佯稱有投資管道可獲取高額利潤為由，詐騙被害人投資，一旦民眾將積蓄投入後，嫌犯隨即銷聲匿跡，當被害人發覺後，往往為時已晚，損失慘重。

金門女小花即在臉書上認識暱稱「陳天明」之男子，並被對方帥氣的照片給吸引。陳天明透過LINE聊天向小花噓寒問暖，逐漸取得對方的信任，再介紹小花投資購買虛擬貨幣「乙太幣」，誆稱保證獲利，穩賺不賠，還指示小花用交易所網頁登錄帳號及下載特定APP購買虛擬貨幣。

小花剛開始還半信半疑，但眼見剛開始投資，就有獲利，讓她逐漸產生信心，遂將畢生積蓄919萬元，分53筆陸續投入，但當她要提領獲利款項時，被客服人員以帳戶涉及洗錢為由，要求繳交保證金，讓她心生懷疑，於是聯繫陳天明，但對方早已消聲匿跡，這才讓她驚覺自己上當，在悔恨之下到金湖分局報案。

金湖分局提醒民眾，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體冒用俊男、美女相片接觸民眾，再取得被害人信任後，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。天下沒有白吃的午餐，投資應循合法、正常途徑，以免財物損失。

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