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社會 社會焦點 保障人權

20歲女要取得網友信任！變更電話險成詐騙人頭　潮州警即時阻詐

記者陳崑福／屏東報導

20歲黃姓女子到銀行想變更帳戶連絡電話，行員發現有異，機警連絡潮州警方到場了解，發現她被詐騙集團佯裝網友慫恿變更，差點成為詐騙人頭帳戶，對員警及行員的協助，一再道謝。

▲潮州警分局光華所隊長謝東呈、警員鄞哲偉及時阻止黃女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局光華所隊長謝東呈、警員鄞哲偉及時阻止黃女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局光華所隊長謝東呈、警員鄞哲偉及時阻止黃女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潮州警分局光華所隊長謝東呈、警員鄞哲偉，日前接獲彰化銀行行員通報稱一名女子疑似遭到詐騙，警方現場發現名20歲黃姓女子至銀行辦理變更帳戶電話資料換成他人電話號碼時，經行員詢問變更事由後發覺有異，通報警方到場協助。

員警到場，得知黃女於2個月前認識一名網友，對方稱為取得雙方信任，須依對方指示至銀行辦帳戶連絡電話變更指定電話；員警耐心分析舉例，以目前詐騙集團詐騙手法花樣百出，初步先得到對方信任騙得個資後，詐騙帳戶金錢或其帳戶成為供詐騙集團的人頭帳戶，遭騙取金錢還會成為共犯，她才驚覺真的是遭到詐騙，打消變更成對方資料，對警員及行員的說明及協助表示感謝。

潮州警分局長簡彥匡提醒民眾，新穎的詐騙手法層出不窮，民眾只要牢記，牽涉到個資及隱私的證件資料千萬不要隨意亂給，如果因為經濟困難鋌而走險，後續的法律責任只會更得不償失，對於帳戶莫名多出來的錢財，也記得趕快報警處理，以免觸法。

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