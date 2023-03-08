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越有錢的人越幸福！　美研究證實：年收入超過300萬「爽度直飆」

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／本報資料照）

▲美國新研究指出，有錢確實可以買到幸福。（圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／編譯

俗話說「金錢非萬能」，但一項新研究證實，金錢確實能買到幸福，年收入越高，幸福感就越大，而且兩者正相關並不會因為年薪超過某個上限就停滯，有些人一旦年收超過10萬美元（約新台幣307萬元）幸福指數甚至會加速增長，推翻了10多年前諾貝爾獎得主提出7.5萬美元（約新台幣230萬元）幸福感封頂的理論。

根據彭博社報導，諾貝爾經濟學獎得主、心理學家卡尼曼（Daniel Kahneman）於2010年與經濟學家狄頓（Angus Deaton）發表了一篇著名的論文，研究結論稱人們的幸福感會隨著收入增加而升高，直到年薪成長到6至9萬美元區間時，金錢與幸福感的正向關係就會趨於平緩，而年收入落在7.5萬美元獲得的幸福感最大。

然而，卡尼曼最近與哈佛大學心理學博士基靈史沃斯（Matthew Killingsworth）合作，重新分析了他10多年前的研究。他們合著的新論文3月1日發表在《美國國家科學院院刊》上，對3萬3391名在美國工作的18歲至65歲成年人進行研究發現，人們的幸福感會隨著年薪增加而隨之升高，雖然確實有成長停滯的「高原期」，但僅限於那些「最不幸福的」前20%受訪對象。

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲美國一項涉及3萬人的研究顯示，在一般情況下越有錢的人就越感到幸福。（圖／記者鄺郁庭攝）

研究還發現，即使是那些自認不幸福的人，起初隨著收入增加也會變得更快樂，直到年薪突破六位數、超過10萬美元（約新台幣307萬元）以後「越有錢越幸福」的效應才會停止。基靈史沃斯表示，對於非常貧窮的人來說，金錢顯然有很大的幫助，「但如果你收入不錯卻依舊感到痛苦，那問題的根源可能就不是用錢能解決的。」

報告指出，除了上述最不幸福的族群之外，對於其他美國居民而言，擁有更多錢至少在某種程度上代表著更大的幸福感，尤其針對那些「最感到幸福」的前30%受訪者而言，當收入超過10萬美元時，他們幸福指數甚至會加速升高

報導稱，儘管這項研究的調查對象包含一部分年收超過50萬美元（約新台幣1537萬元）的富人，但研究人員表示，目前尚無法證明幸福感與金錢的正相關是否仍會影響這些金字塔最頂尖的人。基靈史沃斯說，「這種趨勢能延伸到多遠依然是個懸而未決的問題，我正在進行一些研究工作來解決，但尚未完成。」

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