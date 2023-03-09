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「繳不出遺產稅」通緝犯火車站借錢即失聯　5好心男遭騙30萬

▲康姓男子在中壢火車站周邊詐騙。（圖／中壢警分局提供）

▲康姓男子在中壢火車站周邊詐騙。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

詐欺慣犯30歲康姓男子以繳不出父親的遺產稅為由，拖著行李在中壢火車站向年輕男子借錢，並謊稱繳完稅後就還錢，還刻意留下聯絡方式，但借到錢後就失聯，共有5名被害人受騙，總詐欺金額高達30多萬，警方獲報後積極偵辦，在旅館內循線查獲康姓男子，依法移送偵辦。

▲▼拖著行李箱搭訕年輕男以繳不出父親的遺產稅為由詐騙。（圖／中壢警分局提供）

▲▼康男拖著行李箱搭訕年輕男以繳不出父親的遺產稅為由詐騙。（圖／中壢警分局提供）

▲▼拖著行李箱搭訕年輕男以繳不出父親的遺產稅為由詐騙。（圖／中壢警分局提供）

警方調查，身背8條詐欺的康姓男子，在中壢火車站周遭地區，專挑90幾年次的年輕男子來行騙，他拖著行箱向涉世未深被害人攀談後，利用年輕人的善心，隨即表示因為父親過世，留有700萬元的遺產，但因為繳不出遺產稅，所以向被害人借錢，更保證繳完稅後馬上就能還款，同時為取信被害人還留下聯絡方式，並保證一定會聯絡被害人還錢，但沒想到康嫌拿了錢就失聯，從去年11月到上個月初共有5人被騙30多萬元，被害人發現被騙後報警處理。

▲警方循線在旅館內逮獲。（圖／中壢警分局提供）

▲警方循線在旅館內逮獲。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局接獲報案後，積極偵辦，終於在一間旅館內發現康嫌蹤跡，將他當場逮捕。康嫌表示，父親確實有留下一筆遺產，但因為家裡人不讓他回家，所以才無法順利繼承，也表示行騙得來的款項都已經花用殆盡，不斷表示不是詐欺，一定會還錢。警方呼籲，民眾熱心助人享譽國際，遇陌生人上前攀談、借錢、或兜售與售價顯不當值的物品時，切記「冷靜、查證、報警」的三要原則，慎防上當受騙。

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