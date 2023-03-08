自小客國6衰遭後車猛撞「屁股不見了」　再推撞前車...恐怖畫面曝

記者高堂堯／南投報導

林姓女子今(8)日上午開車載吳姓女同事，行經國道6號東向6.5公里，突遭後方一台休旅車追撞，再失控往前推撞另一台休旅車，造成吳女頭部受傷、林女輕傷，所幸送醫後無大礙；這起三車連環追撞事故一度造成現場車流回堵近40分鐘，詳細肇因由國道警方調查中。

國道七隊經過初步了解，當時為一輛黑色休旅車行駛於內側車道，疑似未注意車前狀況，猛力追撞前方林女駕駛的黑色自小客車，黑色自小客車再往前推撞一輛白色休旅車；黑色自小客車遭追撞後停放於外側路肩，車尾嚴重凹陷毀損，本事故發生後一度佔用內側車道、外側路肩。

▲國道6號東向6.5公里處發生連環車禍，造成其中一車2人受傷送醫，車尾也嚴重凹陷毀損。（圖／記者高堂堯翻攝）

國道七隊接獲報案後立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣該局及高公局緩撞車前往事故現場後方，警戒疏導車流；草屯消防分隊派人車趕抵現場，發現39歲乘客吳女頭部有外傷，所幸意識清醒，經初步清洗包紮後送往草屯佑民醫院，29歲林女則表示無大礙，但陪同吳女就醫後發現身體略顯不適，也就醫稍做診療。

國道七隊指出，現場回堵車流於10時20分完全排除、恢復通車，經檢測駕駛酒測值皆為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，並呼籲用路人駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停，若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

▲黑色休旅車疑未注意車前狀況，追撞前車肇事。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼黑色自小客車（上圖左）遭後車猛力追撞後失控推撞白色休旅車（下圖），最後分別停於外側路肩和內側車道。（圖／記者高堂堯翻攝）