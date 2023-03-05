高雄毒夫妻遭攔查瞎掰「堂姊弟」　樣貌「差很大」露餡

▲黃林二人騎車雙載闖紅燈遭警攔查，掰說是堂姐弟，被警方一眼戳破，經查二人為夫妻關係且都是毒品通緝犯。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市美濃區前天深夜有一對男女騎機車雙載闖紅燈，被巡邏的員警發現隨即上前攔查，但這二人都謊報身分，被眼尖的員警戳破，因為年齡、外貌實在「差很大」，經查證後，原來這二人都是毒品通緝犯，而且還是夫妻關係，訊後將這對夫妻移送橋頭地檢署歸案。

旗山分局龍肚派出所員警宋子弘於3日晚間11點30分許，巡邏勤務行經美濃區泰安、美興路口時，見一男子騎電動機車後載一名女子，遇路口紅燈竟未停車直闖而過，員警立即趨前攔查取締。

過程中，黃姓男子先謊報後座林姓女子胞弟身分證號，但經警方查證資料後，發現照片明顯與黃男不符，沒想到黃男還辯稱自己因肝病，所以看起來比較蒼老；而林女則謊報自己堂姐的身分證號，一樣查證比對資料，其樣貌也與林女迥然有異，甚至黃、林二人還說他們是堂姐弟。

但警方根據查詢資料顯示，明明戶籍地遠在雲林西螺鎮，詢問為何會來到高雄美濃時，二人卻都是支吾其詞、語焉不詳，員警驚覺有異，於是將二人暫時留置並進一步查證其真實身份。

警方經詳查後發現，原來黃男的真實身分為判刑12年的毒品通緝犯，而林女也為判刑3個月的毒品案通緝犯外，還查出黃、林二人為夫妻關係，因通緝犯身份不敢返家，只能在躲藏於美濃地區四處打零工，不料卻因闖紅燈被警攔查，才會異想天開企圖謊報資料，但最終還是栽在眼尖的員警手裡，詢後將這對毒夫妻移送橋頭地檢署歸案。