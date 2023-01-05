20歲駕駛恍神一下...猛衝路邊「連撞1大4小車」　檳榔攤也垮了

▲桃園市郭姓男子今天中午開車行經龜山區振興路，突然失控撞上路邊1輛轎車與4輛機車，最後撞爛檳榔攤才停下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子今（5）日中午駕車行經龜山區振興路附近時，不知何故突然失控往路旁猛撞，連續撞上1輛轎車與4部機車，最後撞上檳榔攤才停住，所幸無人受傷但已造成嚴重損害。肇事郭男並無酒精反應，聲稱因為恍神才失控釀禍，郭男坦承過失願意賠償受害車主與檳榔攤損失，至於詳細肇事原因警方仍在調查中。

▲桃園市郭姓男子今天中午開車行經龜山區振興路失控撞上路邊1輛轎車與4輛機車，引起路人圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，今天中午12時20分許，20歲的郭姓男子駕車在龜山區振興路上，由龜山振興路往國立體育大學方向行駛，行經案發地點時突然朝路旁撞去，連續追撞路邊停放1輛轎車與4台機車，最後再撞上檳榔攤才停下來，雖現場並無人受困與受傷，但已造成5輛汽機車受損，檳榔攤玻璃等嚴重碎裂等損害。

▲桃園市郭姓男子今天中午開車行經龜山區振興路時，失控撞上路旁5輛汽機車，撞上檳榔攤才停住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為郭男進行酒測，但並無酒精反應，郭辯稱疑似恍神才失控肇事，目前已與受害車主與檳榔攤業者協商後續理賠協商事宜；龜山警方呼籲，民眾駕駛車輛應注意車前狀況，若精神不濟切勿上路，應找適當地點休息好再上路，春節期間更應留意「酒後不開車、開車不喝酒」原則，若有飲酒，請找代駕或搭乘計程車代步才能確保平安。